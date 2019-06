Las mesas abrirán a las 8 y los primeros datos se publicarán a las 21

Los comicios comenzarán a partir de las 8, momento en el cual las 263 escuelas habilitadas como centro de votación abrirán sus puertas en toda la provincia. Una hora antes o minutos antes, de acuerdo con la conformación de las autoridades de mesa, se estarán preparando los cuartos oscuros. En tanto las urnas ya se distribuyeron sin grandes inconvenientes en el interior y ayer fue el turno de Capital.

Ayer, a partir de las 7, unas 20 líneas de colectivos partieron desde del ex Regimiento N° 9 hasta los centros de votación para trasladar las urnas, bajo la custodia de la Policía de Corrientes. Serán más de 7 mil los efectivos afectados a los operativos de seguridad, es decir, la totalidad de la fuerza, que resguardará dentro y fuera de las escuelas. También funcionará un Centro de Monitoreo en la Jefatura de Policía de Corrientes.

Una vez habilitados los comicios, los electores tendrán tiempo de concurrir a los centros de votación hasta las 18. Si bien a esta hora se cierran las escuelas, en varias ocasiones, algunas mesas continúan abiertas hasta que voten todos los presentes.

Desde las 18 se conocerán las primeras bocas de urna, ya que estas no están prohibidas. No obstante, a las 21 comenzarán a publicarse los primeros resultados provisorios del escrutinio, a cargo de la Subdirección de Cómputos. También podrán ser consultados a través de elecciones2019.corrientes.gob.ar