Caso Sartori: realizaron tomografía computada al imputado Amadeo Rosales

El Tribunal Oral Penal de Mercedes resolvió incorporar por reproducción una prueba del acusado Félix Amadeo Rosales, tras lo cual se clausuró el período probatorio.

El cuerpo tribunalicio que lleva adelante el juicio por la muerte del ganadero y yerbatero Hugo Sartori, recibió la información de que el acusado Rosales, alojado actualmente en la UP 11 de Paso de los Libres, el domingo a las 19.30 aproximadamente participó de una gresca con otros internos.

El resultado fue que el hombre presentaba traumatismo de cráneo leve, según el médico de Policía de Libres, doctor Vizcaíno. Por lo tanto, antes de iniciar la audiencia de este martes los integrantes del Tribunal Oral Penal se entrevistaron con Rosales y sus abogados defensores.

Ante las preguntas formuladas Rosales manifestó tener fuerte dolor de cabeza y no recordar nada de lo que sucedió. Se convocó entonces al médico de Policía retirado, doctor Perichón, quien en sede del TOP constató tal circunstancia.

El profesional informó que Rosales se encontraba lúcido, ubicado en tiempo y espacio, pero que por el golpe era factible que padeciese dolores y que su capacidad de atención pudiera verse disminuida si la audiencia se prolongaba. Prescribió reposo y si bien descartó -por el tiempo transcurrido- algún edema interno, el doctor Perichón refirió que el estudio que se hace en estos casos es la tomografía computada.

La tomografía dispuesta de oficio por el TOP se realizó en el Hospital “Las Mercedes”, que corroboró la observación clínica del médico de Policía.

En atención a esto y a que la audiencia no podía dilatarse sin afectar el derecho del acusado Rosales, los doctores Jorge Alberto Troncoso, Raúl Adolfo Silvero y Martín José Vega (subrogante legal) dispusieron que se incorporara la prueba por reproducción.

Tras ello se clausuró el periodo probatorio, fijándose fecha de continuación del juicio para mañana a las 9, audiencia en la que se emitirán los alegatos de la acusación privada y pública.