Cristina no irá al juicio

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner informó al tribunal que la juzga por el supuesto direccionamiento de la obra pública durante su gobierno, que no asistirá el lunes al juicio porque tiene agendada una reunión por su labor parlamentaria.

En su carácter de senadora, la también precandidata a vicepresidenta de la Nación realizó una presentación en la que detalló que el lunes 24 recibirá al presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Sergio Urribarri, “con motivo de una solicitud que este le efectuara”, según consta en el escrito al que accedió Télam.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 había autorizado a la ex mandataria ausentarse a las audiencias de asistencia obligatoria del juicio toda vez que pudiera demostrar que se superponían con su labor como senadora nacional, por lo que fuentes judiciales sostuvieron que la ausencia anunciada estará “justificada”.