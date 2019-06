D’Onofrio ve “difícil” que Gallardo vaya a la Selección

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, aseguró que le resulta difícil la posibilidad de que Marcelo Gallardo pueda ser el sucesor del cuestionado entrenador Lionel Scaloni al frente de la selección nacional Argentina.

“Me parece difícil que Gallardo sea el DT con esta AFA, necesita una estructura donde cada uno ocupa su rol; es un conductor, es líder y eso no quiere decir que Marcelo diría que no, sólo estoy diciendo que lo que me parece a mí es que va a ser difícil”, dijo D’Onofrio en Radio Mitre.

En este sentido, el presidente de River consideró: “El tema pasa por el Muñeco, tenemos un contrato pero es un contrato abierto y mientras las partes estén bien y felices, funciona. También tiene que ver con la energía de él, si cree que tiene que dar un paso al costado”.

En cuanto a las razones sobre por qué no lo ve trabajando en la AFA, D’Onofrio, opinó: “En River existe la estructura de la Comisión Directiva y el presidente, pero hay una independencia de Marcelo en relación conmigo y con el manager, que es Francescoli”.

Y advirtió: “El presidente de River jamás entra al vestuario de los jugadores, nunca. No tenés que estar con los jugadores, tomar el mate y conversar, y ese es el modelo de algunos dirigentes, entre los cuales está el ‘Chiqui’ Tapia”.

Gallardo, que se encuentra de pretemporada con el plantel en Los Angeles hasta el 7 de julio, viene de firmar en enero de 2018 un extenso contrato hasta diciembre de 2021, fecha en la que también culmina el ciclo de D'Onofrio al frente del club.

Sin Casco

El marcador de punta de River Plate, Milton Casco, se perderá el encuentro de ida ante Cruzeiro de Belo Horizonte, por octavos de final de la Copa Libertadores, luego de que la Conmebol sancionó ayer con dos fechas de suspensión al jugador surgido en las divisiones formativas de Newell's.