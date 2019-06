Granata con Macri: “Me dijo que es pañuelo celeste”

A última hora del miércoles, a días de ser electa diputada provincial en Santa Fe y tras haber anunciado que votaría a Mauricio Macri en un eventual balotage con Alberto Fernández, Amalia Granata recibió una invitación para un encuentro privado con el Presidente. A las 19 del viernes, y acompañada por su pareja, el empresario Leonardo Squarzon, la periodista ingresó a la Quinta de Olivos.

“Entré por el jardín y me encantó: ¡lo tienen divino! Y tenés gente (por personal de seguridad) que te sigue todo el tiempo, te ponen aparatos abajo del auto”, contó Amalia en diálogo con Marcelo Polino en su programa de Radio Mitre. Pero su relato sobre la “charla amena” que mantuvo con Macri, y de la que también participó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, nada tuvo de frívolo. “Yo quería escuchar cuál era su postura (sobre el aborto). En realidad sabía, pero tenía dudas. Y me dijo que tiene la misma postura que yo: él es pañuelo celeste”, dijo Granata, quien desde tiempo hizo pública su postura en contra del aborto legal, seguro y obligatorio. Al fin, fue ese compromiso el que la terminó lanzando a la arena política.

No obstante, la periodista -que se retirará de los medios una vez que ocupe su bancada en la Legislatura santafecina, aunque seguirá en la radio con Polino y Yanina Latorre- remarcó que no concurrió al encuentro para “hacer una alianza” con Juntos por el Cambio. E insistió: “Quiero aclarar que no pertenezco a Cambiemos. Fui para hablar sobre el aborto y la niñez, que son los temas de los que me voy a ocupar. Y nada más”.