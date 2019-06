Residencia de Fundación Sí: con esfuerzo los alumnos se adaptan al salto académico

La universidad es pública, pero son muchos los jóvenes que por cuestiones de distancia o condiciones de marginalidad no cuentan con las herramientas necesarias para acceder a la educación superior. Frente a ese panorama, la Fundación Sí creó residencias universitarias para acoger a estudiantes provenientes de zonas rurales y, a casi tres meses de la habilitación de la primera casa en Corrientes, algunos de sus protagonistas comentaron a El Litoral el avance del proyecto.

Matías Ramírez, uno de los universitarios, relató sus primeros pasos de experiencia académica. “Soy de una zona rural de Goya que se encuentra a 33 kilómetros del instituto y cuando conocí a los voluntarios de la Fundación Sí no dudé en inscribirme porque quería seguir la carrera de teatro. Ahora estoy terminando el primer cuatrimestre, me está costando un poco pero recibimos mucha motivación. Somos como una gran familia”, dijo el joven.

El paso de la escuela secundaria a la universidad no fue fácil para la mayoría de los jóvenes, por diversos factores pero fundamentalmente porque el nivel educativo con el que contaban no era comparable a las exigencias académicas. Por esa razón, la Fundación tuvo que organizar clases de apoyo y prepara talleres de invierno.

El voluntario a cargo del área educación, Fernando González, manifestó al respecto: “En la selección se escogió a los chicos que tienen la capacidad de pegar ese salto a la vida universitaria, pero la brecha fue tan fuerte que algunos se desanimaron en el camino. Siempre que eso sucede les recordamos que son importantes, porque suelen confundir la falta de base académica con la carencia de potencial”. En este sentido, comentó que del total de residentes 20 alumnos se dieron de baja y actualmente continúan con sus estudios un total de 33 jóvenes.

Las estadísticas de la Evaluación Aprender revelan dificultades en el aprendizaje, de hecho en la última encuesta un 43% de los alumnos tuvo desempeños muy bajos en matemáticas. Para afrontar esta problemática, se organizan clases de apoyo centradas en diferentes áreas pero sobre todo matemáticas y comprensión de texto.

Posibilidades

Por otra parte, en algunos casos el desarraigo también influyó en las decisiones de abandonar la residencia universitaria. En ese sentido, Matías explicó que por momentos titubeó en su decisión, ya que su padre agravó de un cáncer justo tras ser seleccionado como residente y murió en la fecha de la mudanza. “Tuve mis dudas, pero mi familia me motivó mucho a continuar con mis estudios y aprovechar esta posibilidad que ellos no tuvieron”, señaló Matías.

Sobre este punto, Fernando González expresó que “cada estudiante tiene su propia mochila pero, afrontando todas las dificultades continúan con su carrera. De hecho como Matías, muchos son los primeros universitarios de la familia. Para eso fue generado este proyecto, para dar soluciones reales en educación”.

Cómo ayudar

El proyecto de “Residencias Universitarias” está destinado a egresados de escuelas secundarias rurales, que no cuentan con los recursos materiales para continuar con sus estudios. Por eso mismo se trata de un proyecto meramente solidario que brinda alojamiento, alimento, ayuda económica para materiales y viáticos.

Los interesados en colaborar pueden ingresar a la página (www.fundacionsi.org.ar) o bien contactarse con el Facebook de la sede local: Fundación Sí Corrientes. Todo tipo de ayuda individual es útil como así también el aporte de las empresas o negocios que en otras ciudades brindan su patrocinio.