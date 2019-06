Los Pumitas fueron cuartos en el Mundial

El seleccionado argentino de menores de 20 años, Los Pumitas, con el correntino Jerónimo Gómez Vara en la formación titular cayó ayer ante el de Sudáfrica, por 41 a 16, y finalizó cuarto en el Mundial de la categoría que se desarrolló en Rosario y Santa Fe.

El Mundial lo ganó Francia, que en el juego decisivo se impuso a Australia, por 24 a 23, partido jugado en el predio del hipódromo de la ciudad de Rosario al igual que el que definió el tercer lugar.

El equipo argentino, dirigido por José Pellicena, cumplió una gran labor en el certamen pero en la víspera no pudo imponer su juego ante un rival muy eficaz y que marcó fuerte superioridad en el juego de contacto.

Los tries del quince albiceleste llegaron en el segundo tiempo por intermedio de Mateo Carrerras y Joaquín De la Vega Mendía, quien a su vez aportó un penal.

Además, Nicolás Roger, quien reemplazó al apertura de Hindú, aportó un penal.

La derrota le significó a Los Pumitas no poder igualar su mejor actuación en Mundiales Juveniles, ya que en 2016 fue tercero.

Francia, que finalizó segundo en el grupo clasificatorio A detrás de Argentina, repitió el titulo logrado el año pasado como local.

Por el quinto lugar, Inglaterra se impuso por 45-26 y por el séptimo Nueva Zelanda se impuso 40 a 17 a Irlanda. En la zona de reubicación Italia fue noveno tras ganarle 24-17 a Georgia y Fiji terminó un undécimo tras batir 59 a 34 a Escocia, que perdió la categoría.