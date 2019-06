Sostienen que el predio de disposición final no está colapsado y esperan propuesta sobre un nuevo lugar

Próximo a vencerse el plazo de prórroga otorgado para seguir utilizando como predio de disposición final el terreno de Sadoyea Venturino, desde la Secretaría de Ambiente informaron que el lugar no está colapsado y que todavía cuentan con tiempo para que la empresa Lusa presente una propuesta sobre el predio nuevo.

Consultado sobre el tema, el nuevo secretario de Ambiente Javier Rodríguez indicó a El Litoral que “el predio no está colapsado y todavía la empresa Lusa cuenta con tiempo para presentar un nuevo predio de disposición final”.

Se debe considerar que el gobernador Gustavo Valdés, a fin del 2018 informó que dado que Capital no pudo acordar con las Comunas próximas deberá esperar para avanzar con un plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu).

Y en este contexto vale recordar que fueron varias las propuestas que se analizaron. Se propusieron predios en el Chaco y en Santa Ana, siendo este último una de las propuestas más resonantes, pero esta iniciativa que implicaba a las localidades de Capital, Riachuelo, El Sombrero, San Lorenzo, Santa Ana, Itatí, San Luis del Palmar, Paso de la Patria, Ramada Paso, San Cosme y Empedrado fue rechazada por los vecinos y ademas, se dispuso una normativa local que lo prohibe.