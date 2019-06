Tarjeteros no alcanzan el piso de ventas y reclaman la renovación de los dispositivos

Ante la denuncia del sector en cuanto a la falta de pago del plus de $3.500 que mensualmente reciben los operadores del estacionamiento medido como remuneración por el trabajo que realizan, El Litoral dialogó con los trabajadores y pudo saber que la principal causa de esta situación es el incremento del otorgamiento de estacionamiento reservado a otras instituciones en detrimento de la posibilidad de venta de los trabajadores.

Además, a esta situación se le debe sumar que muchos conductores, ante la inflación reinante, buscan ocupar otros espacios para evitar este tipo de gastos, causa que también influye en las ventas exigidas por la Comuna.

En lo que respecta a un pedido de incremento del plus indicaron que “es un pedido que venimos haciendo pero hasta ahora no nos dieron respuesta. El secretario de Gobierno del Municipio , Hugo “Cuqui” Calvano, cuando hace más de un mes nos acercamos a hablar nos dijo que esperemos y que las cosas se van a solucionar, pero se ve que estas palabras fueron parte de la campaña y ellos están en eso ahora”.

Y en este contexto, al consultar sobre un pedido de incremento al precio de la hora de estacionamiento a fin de que puedan percibir un poco más de dinero comentaron que “nosotros siempre solicitamos que los incrementos en este sentido se establezcan de manera escalonada, la última suba que se dio del 100% fue un golpe muy duro para los conductores. Nosotros necesitamos mejorar nuestra situación pero parece que buscan dividir a la sociedad con estas medidas bruscas”.

Mientras que en referencia a la posibilidades de un avance de la implementación de un sistema de cobro medido del estacionamiento de moto manifestaron que fueron rumores, pero que hasta el momento no tuvieron conocimiento sobre el tema.

Equipos

“Nuestras condiciones laborales son muy malas”, indican siempre los tarjeteros al ser consultados sobre la realidad que hoy atraviesan y que se complica aún más con el equipamiento antiguo y atados con cinta y que son utilizados como una especie de premio luego de que algún compañero no concurra a trabajar, dada la faltante que existe y que prometen solucionar hace rato.

“Se han incorporado asociaciones, se han dado de baja otras, pero siempre hay gente que aguarda de 5,30 a 7,30 alguna máquina para poder trabajar. Y si tienen suerte y les toca una deben rogar para que no se descomponga, se quede sin batería o papel. Porque o sino tiene que ir por sus medios hasta la oficina y ver si le pueden solucionar el problema, perdiendo el turno, el que tampoco es contemplado al momento de sumar las horas vendidas”, indicaron.

En lo que se refiere a la obra social y seguro de vida comentaron que “a pesar de los intentos luego de los accidentes que sufrieron algunos compañeros, hasta ahora esas dos condiciones exigidas por la ley para cualquier trabajador es una utopía para los trabajadores del estacionamiento medido”.