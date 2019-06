El sedentarismo en niños preocupa a médicos y alertan sobre futuras enfermedades

El director del Centro de Calidad de Vida y jefe del Departamento de Prevención Cardiovascular del Instituto de Cardiología de Corrientes, doctor Alejandro Amarilla, disertó días atrás en la II Jornada de Cardiología del NEA, donde hizo hincapié en la necesidad de hacer actividad física para prevenir enfermedades. En este contexto, dijo que los niños son hoy en día los más sedentarios y que el estilo de vida moderno, donde todo está a nuestro alcance, llevó a que más del 60% de la población no realice actividad física.

“Hemos perdido la necesidad de hacer ejercicios físicos y hemos adquirido un hábito sedentario para todas las tareas de la vida. Hay estudios que demuestran que hacer actividad física regular es más efectivo para prevenir y también para tratar factores de riesgo y enfermedades, que tomar la combinación de drogas para la hipertensión, prediabetes y el colesterol”, dijo el doctor Amarilla a El Litoral.

En este sentido, precisó que investigaciones indican que el músculo es un órgano secretor de múltiples hormonas internas llamadas “miokinas” que liberan durante la contracción muscular que se produce con el ejercicio, y que actúan como “mediadores de reacciones químicas de diferentes órganos y sistemas que evitan el desarrollo de obesidad, diabetes, hipertensión, aterosclerosis, demencia, depresión, cáncer de colon, y tendrían un efecto anabolizante, anticatábolico y antienvejecimiento”.

Por este motivo, la medicina preventiva insiste en referirse a estas patologías cómo “enfermedades producidas por la insuficiente actividad física y que perfectamente podrían corregirse e inclusive desaparecer si se hace el tratamiento correcto con la dosis adecuada de ejercicio físico”.

Obesidad infantil

“El aumento de las enfermedades por el estilo de vida que llevamos es muy preocupante. Realmente es muy serio, ya que esto está empeorando rápidamente, sucede en todos los grupos de edades y lo más preocupante es que los niños en la actualidad son los más sedentarios y van a ser los enfermos del mañana a muy temprana edad”, sostuvo el doctor Amarilla.

Agregó que “esta inactividad física sumada a la inadecuada alimentación genera un ambiente obesogénico que va a ser el origen de múltiples enfermedades como las cardiovasculares, cerebrovasculares y el cáncer, que hoy son las principales causas de muerte y de mala calidad de vida en todo el mundo”.

“Los niños a temprana edad están adoptando conductas sedentarias por los entretenimientos en pantallas que los obligan a estar quietos. A nivel mundial, entre un 70% y 80% no cumple una hora de actividad física al menos a la semana. El otro punto importante tiene que ver con los alimentos, tienen que consumir alimentos naturales no procesados, evitar bebidas azucaradas y golosinas. La comida no debe ser premio o castigo”, comentó el doctor a El Litoral.

Respecto a las cifras a nivel nacional, dijo que “se ha visto un incremento exponencial desde la primera investigación sobre factores de riesgo en el año 2005, cuando la población tenía un 46% de inactividad física, y la última en el 2018, con un 64,9%; además la obesidad creció de 14 a 25%”.