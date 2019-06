En el barrio Aldana solicitan mejoras para la Escuela Nº 26

Desde hace unos tres años un grupo de vecinos del barrio Aldana viene solicitando el mejoramiento de las instalaciones e inmediaciones de la Escuela Nº 26 “Petrona Elida Ignatoff” a la que diariamente acuden niños y niñas no videntes, con visión reducida y con otras discapacidades. Miembros del Foro de los Cuatro Barrios señalaron que continúan con una campaña para que realicen el cerramiento perimetral de la institución y, de esa manera, que haya mejores condiciones de seguridad para los asistentes, y que llevarán petitorios al Gobierno de la Provincia para que solucione la situación que atraviesa el lugar educativo.

Anteriormente los habitantes del Aldana reclamaron una mayor y mejor iluminación pública en las inmediaciones de las escuelas Nº 26 y Nº 808, así como también en las proximidades de la Escuela Regional.

El Foro de los Cuatro Barrios contiene a vecinos de las barriadas del Aldana, Bañado Norte, Pompeya y La Rosada, y si bien inicialmente se creó con el fin de gestionar mejoras en materia de seguridad, posteriormente se organizaron para reclamar al Estado mejoras en materia de obras y servicios para sus comunidades.

“Hace tiempo que venimos pidiendo por la necesidad de que construyan el muro perimetral de la Escuela Nº 26 donde asisten niños no videntes a hacer tratamientos y rehabilitaciones, pero en parte el lugar no cuenta con las condiciones adecuadas”, contó en diálogo con El Litoral la referente del Foro de los Cuatro Barrios, Mónica Mallorca. “Los chicos y adolescentes que concurren corren peligro porque, ante la falta de muro, ingresan los caballos que andan sueltos por la zona y hay riesgos. Se trata de un lugar muy transitado diariamente por alumnos de las distintas escuelas del barrio”, añadió.

Los vecinos se organizaron para gestionar las medidas necesarias para que los alumnos de la institución estén en mejores condiciones. “Hablamos con las autoridades de la escuela y les dijimos que vamos a solicitar mediante notas formales a los ministerios de Salud y Educación para que realicen el cerramiento de la escuela y puedan construir un salón para que los chicos no videntes realicen sus rehabilitaciones en un lugar donde no sufran las inclemencias del tiempo, sobre todo en invierno”, explicó Mallorca.

Asimismo, desde el Foro de los Cuatro Barrios indicaron que las condiciones de seguridad de la zona mejoraron gracias al trabajo que desarrollan junto con el Ministerio de Seguridad.