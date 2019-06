Perú le ganó a Uruguay por penales y se medirá ante Chile en las semifinales

a selección uruguaya tomó el mando frente a los peruanos en el Arena Fonte Nova de Salvador Bahía. El conjunto de Óscar Washington Tabárez dominó en los primeros 15 minutos a pesar de no tener llegadas claras contra Pedro Gallese, mientras que los de Ricardo Gareca esperaron en mitad de cancha para jugar al contraataque.

Los uruguayos tuvieron dos posibilidades de abrir el marcador, las cuales terminaron en fuera de juego. En la primera, Luis Suárez estaba en posición adelantada y Cavani no pudo resolver debajo del arco; en la segunda fue el Pistolero el que remató pero Wilton Sampaio cobró offside de Nahitan Nandez al momento de mandar el centro.

La selección peruana no consiguió incomodar a Fernando Msulera durante la primera mitad, la presión y la garra Charrúa no los dejó desplegar su juego y tuvo que recurrir a pelotazos desde afuera del área sin dirección o centros que no terminaron en el destino.

En el complemento la Bicolor adelantó sus lineas con la intención de jugar más cerca del área rival. Las banda izquierda fue el sector elegido por el Tigre para atacar y el cambio fue evidente ya que lograron ingresar con más frecuencia a la zona de peligro, sin embargo los ataques no fueron efectivos en los primeros 10 minutos.

La respuesta llegó por parte de Diego Godín que tuvo la más clara para la Celeste con un remate desde el punto de penal, después de un mal despeje de la defensa peruana. La pelota se fue muy por encima del travesaño.

Poco le duró la presión a Perú. Uruguay volvió a imponerse en el campo y otra vez el fuera de juego le dijo que no a dos jugadas que terminaron dentro del arco con Edinson Cavani y Luis Suárez como protagonistas.

Las llegadas y el peligro se fueron diluyendo con el correr de los minutos y los 90 minutos quedaron marcados por un empate a cero del que el VAR terminó siendo el protagonista. La definición por penales será la que defina al último semifinalista de la Copa América.

La tanda de penales empezó mal para Uruguay. Luis Suárez malogró la primera ejecución al patear a la derecha, esquina que eligió Gallese para tirarse y Paolo Guerrero no desaprovechó y puso en ventaja a la Bicolor.

Edinson Cavani marcó el primero de la serie pero Raúl Ruidíaz volvió a poner en ventaja a Perú. Stuani y Betancur convirtieron para Uruguay, mientras que Yotún y Advincula lo hicieron para Perú, lo que dejó la tanda en 3-4.

Lucas Torreira fue el encargado de patear el quinto penal para la Celeste, el cual transformó en gol. La presión fue para Edison Flores, que terminó por darle la clasificación a su seleccionado (4-5).

Infobae