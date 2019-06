Avanzan paritarias pero el índice de salarios está por debajo de la inflación

El Indec publicó en la semana el Indice de Salario que marcó 2,2 puntos en abril. Esto indica que continúa por debajo de la inflación, la cual fue de 3,4 por ciento en dicho mes. En el NEA fue de 3,5 puntos. No obstante, continúan las negociaciones paritarias en el sector privado. El Somu cerró elevar 2018 a un 40 por ciento y continuar 2019 con cláusulas de revisión. Bancarios no descarta realizar medidas de fuerza.

Desde diciembre hasta abril, el índice salarial del Indec acumuló una mejora de 12,5 por ciento contra el 15,6 por ciento de alza de precios minoristas en el mismo periodo, medidos por el organismo nacional. Así, el Índice de Salarios del total de trabajadores registrados mostró un crecimiento de 2,5 por ciento en abril, respecto de marzo. Esto si se tiene en cuenta el incremento de 2,5 por ciento del sector privado en el mercado formal y un aumento de 2,8 por ciento del sector público.

De acuerdo con un informe de IProfesional, en el último año los salarios perdieron casi 20 puntos frente a la inflación. En los últimos doce meses, la mejora promedio en las remuneraciones llegó en abril al 36,7 por ciento, de acuerdo con el informe del Indec. La inflación, en cambio, se midió en un 55,8 por ciento.

En Corrientes, se registran más de 70 mil trabajadores en el sector privado formal. Estos, en su mayoría, están encuadrados en convenios nacionales, por lo que las paritarias impactan en dicha franja del mercado laboral de la provincia. Sin embargo, es necesario considerar que al menos cuatro de cada diez asalariados está en negro, lo cual significa que no acceden a sus más básicos derechos laborales y no se realiza el correspondiente aporte al Estado para políticas públicas. Por otra parte, el 30 por ciento son cuentapropistas.

En Corrientes son poco más de 64 mil los empleados públicos, entre personal de planta y contratados. Según anunció el Gobierno en mayo pasado, el aumento salarial para el sector rondaría el 17 por ciento, por lo que en junio equiparaba a la inflación acumulada del NEA de 17 por ciento.

Mientras tanto, las federaciones sindicales con representación en Corrientes continúan con las negociaciones paritarias. Entre ellos, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), que alcanzó un acuerdo de recomposición salarial con la Federación de Empresas Navieras Argentinas (Fena).

Como parte del pacto 2018-2019 se cerró un ajuste de 2,5 por ciento que elevó a un anual del 40 por ciento. La recomposición para el ciclo 2019-2020 estará dividida en tres cuatrimestres, de los cuales el primero tendrá un aumento del 12 por ciento, mientras que el segundo estará atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Las partes se reunirán en diciembre para acordar el aumento del período restante. El sindicato cuenta con aproximadamente 1.900 afiliados en la provincia.

Con casi dos mil trabajadores del sector en Corrientes, los bancarios es uno de los sindicatos de peso fuerte a la hora de hacer sentir sus medidas de fuerza. Por ello, cada vez que hay que paritarias se sigue de cerca sus actividades.

Representantes bancarios de todo el país definieron el viernes en el cierre del Congreso Bancario, facultar al Secretariado Nacional la posibilidad de adoptar medidas de acción directa, en “caso de no llegar a un acuerdo urgente que permita solucionar un aumento salarial definitivo, acorde con el costo de vida y el imparable aumento de los precios que alienta el gobierno con sus medidas económicas”, expresaron en un comunicado.

Además, redactaron un documento, a través del cual reclaman en contra de las medidas económicas del Gobierno Nacional. Uno de los puntos consisten en “reclamar a los bancos y a las cámaras que los representan la consideración en paritarias de los cambios en la organización del trabajo bancario producidos por la innovación tecnológica, particularmente en materia de controles por oposición y reducción de la jornada laboral bancaria”.

También solicitaron reclamar al Banco Central, a las Cámaras Empresarias y al Ministerio de Trabajo, el encuadramiento sindical y aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo a todas las actividades financieras, como así, reclamar la inclusión del sindicato a la mesa de innovación financiera que opera en el Bcra.

Por otra parte, Camioneros, que también cuenta con representantes a nivel provincial, cerró un acuerdo del 23 por ciento durante un semestre. Esto será durante el periodo de julio- diciembre, por lo que en 2020 deberán volver a sentarse a negociar.

En tanto, la UTA está en plena conversaciones paritarias. La semana pasada hubo una reunión de secretarios generales de todo el país. Corrientes, por su parte, se vio trastocada por la muerte de su secretario general Rubén Suárez. Su sucesor, Omar Correa, quien anteriormente se desempeñaba como adjunto, confirmó que continuarán con la misma línea de discusión.

Vale recordar que entre los sectores que ya cerraron un acuerdo salarial se encuentran los mercantiles, quienes lograron un aumento del 30 por ciento a nivel nacional. En Corrientes impacta en aproximadamente unos 12 mil trabajadores, al menos los que están registrados.

En mayo, la Uocra, firmó un aumento del 10 por ciento desde abril en concepto de recomposición de la paritaria 2018 y acumuló para ese año un incremento del 52 por ciento. Esto le permitió cerrar el año pasado por encima de la inflación. Ahora, se define un nuevo trimestre, que incluye julio-septiembre, y que regirá desde agosto. En Corrientes comprende a más de 5 mil obreros registrados.

Los gastronómicos sellaron un acuerdo de 28 por ciento en tres tramos. El primero, del 10 por ciento en junio; el segundo del 15 por ciento en octubre. A lo que se suma el 3 por ciento que se comenzó a cobrar en febrero. Además, recibieron un extra del 15 por ciento por el 2018.