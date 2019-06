Mutitudinario acto de CFK con marcada presencia de dirigentes correntinos

La ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, presentó ayer en Resistencia su libro “Sinceramente” ante un auditorio colmado, con unos 3.000 espectadores presentes y unos 2.000 afuera, que siguieron la transmisión por medio de las pantallas dispuestas por la organización del evento. Los peronistas correntinos que competirán en las primarias también fueron a apoyar a “la jefa”.

El precandidato a diputado nacional Rodolfo Martínez Llano; Mercedes Yagueddú y Daniel Caran, estuvieron en primera fila. “Sentada en primera fila, escuchando a la jefa”, posteó en Facebook Rosa Martínez, la cuarta precandidata a diputada de la lista “Vamos Todos”, que encabeza Martínez Llano.

También estuvieron Nancy Sand, José “Pitín” Ruiz Aragón, Nancy Esteche Vivoda, todos precandidatos de la lista oficialista.

El gran ausente fue Fabián Ríos, el concejal electo no se asomó al acto, pero quien sí estuvo fue Diego Ayala, socio emprendedor de Ríos.

Fueron al acto la mayoría de los integrantes de las seis listas oficializadas en el peronismo para competir en el primarias.

En tanto, la candidata a vicepresidenta, ante un auditorio repleto afirmó: “No todos son iguales en la política, porque con algunos la gente comía, y con algunos la gente no puede comer”.

La ex presidenta se refirió a varios temas, según reprodujo la cuenta oficial de Unidad Ciudadana en Twitter, entre ellos el rol de la mujer: “Los que escriben la historia, que normalmente son todos hombres, han sido muy ingratos con las mujeres”. Y amplió: “Nos han relegado al papel o de casquivanas, o de tontas, de locas e histéricas”.

Sobre los debates

Fernández opinó que los debates deben darse “civilizadamente”. “Escucharnos y que primen las razones, no los insultos o los prejuicios. Si hacemos este ejercicio, convivir entre los argentinos y las argentinas va a ser mucho mejor. Es lo que hoy tenemos que lograr”, indicó.

Estafas electorales

Por otro lado, habló lo que consideró “estafas electorales” al señalar que “son peligrosas, pueden servir para triunfos electorales pero van creando una cosa contra la política y los políticos”. Y diferenció: “Todos iguales no son. Con algunos, la gente comía, y con algunos la gente no puede comer”.

Y comparó la situación del país en la actualidad, bajo la administración del presidente Mauricio Macri, con la situación durante el gobierno kirchnerista: “La parejita del Galicia ahora está con una gotera, y el banco te ofrece un plan para arreglar la gotera, o un adelanto de sueldo. Las propagandas del Banco Galicia en nuestra época eran ¿querés viajar? ¿te querés comprar un auto?”.

A su vez, indicó que a partir del gobierno kirchnerista “partimos del fondo del mar, yo me acuerdo”.

En otros pasajes de su presentación, subida a su cuenta de Twitter, Fernández hizo alusión a diferentes partes del texto del libro.