Una nueva crecida del río Uruguay obligó a cerrar la costanera

Según las últimas mediciones de ayer, el caudal del Uruguay en la zona de Paso de los Libres alcanzó los 7,64 metros. Superó así -por 14 centímetros- el nivel de alerta. Si bien no hay evacuados, el agua ingresó en la costanera local y por ello tuvieron que cerrar el paso por la zona.

En diálogo con El Litoral, el director de Defensa Civil de Paso de los Libres, Alcides Acuña, manifestó que “la crecida se debe a un repunte del caudal del río por las lluvias producidas en el tramo norte del curso, tanto en Brasil como en Argentina. No recibimos un informe oficial, pero tenemos el dato de que la semana pasada la represa de Foz Chapecó (Rio Grande do Sul) estuvo largando agua por encima de lo normal”. Asimismo, aclaró que esperan que en los próximos días el caudal comience a descender, ya que en localidades de Misiones actualmente se encuentra estacionado. “Nuestro parámetro son las localidades de San Javier y El Soberbio (Misiones). Prefectura nos avisó que ahora el Uruguay mantiene una altura estable, por eso creemos que no va a crecer más”, explicó Acuña. No obstante, el alerta sigue y “si el caudal llega a los 8,10 metros tendremos que comenzar a evacuar personas”, advirtió.