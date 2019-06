Colectivo: si las empresas no efectivizan hoy los pagos adeudados, el lunes habrá paro

Tras la prórroga de la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo, hoy se llevará a cabo una reunión entre las empresas y la UTA, a partir de la 9, para intentar destrabar el conflicto con las empresas que brindan el servicio de transporte público de pasajeros.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) informaron que si no se soluciona el pago de los haberes adeudados, el paro se realizará desde el lunes 10 por tiempo indeterminado.

Las firmas del servicio de transporte público adeudan a los trabajadores el pago de los haberes de enero a junio de acuerdo a la escala nacional del 2018, monto que oscila entre los cinco mil y diez mil pesos.

Consultado sobre la situación, el secretario gremial de la UTA, Rubén Suarez, dijo a El Litoral que “no hemos recibido ninguna propuesta por parte del sector empresarial y no podemos seguir. Hemos aceptado una conciliación hace más de 15 días, ya que también hubo una prórroga y no pudieron solucionar el conflicto” y acotó que “muchos sectores ya están cerrando las paritarias de este año y a nosotros todavía no nos cancelan lo del año pasado”.

“A nosotros nos multaron cuando hicimos la medida de fuerza en abril, por un millón doscientos mil y nadie sanciona a las empresas por no cumplir con la escala nacional correspondiente a nuestro rubro”.

En cuanto al paro anunciado para el lunes 10 de junio por tiempo indeterminado, Suarez dijo que “si mañana no realizan el pago de la deuda que mantienen con los trabajadores desde enero hasta la actualidad el paro se llevará a cabo por tiempo indeterminado hasta que cumplan”.

La medida se realizaría desde las 00 del lunes 10 de junio y no habrá servicios de corta, media ni larga distancia en Corrientes.

Y en este panorama conflictivo, Suarez al ser consultado sobre la posibilidad de que las firmas soliciten un aumento del precio del boleto urbano para paliar los gastos del servicio sostuvo que no cuenta con información sobre un posible pedido de este tipo “lo único que nos dicen es que no cuentan con los fondos suficientes para solventar el pago de la escala nacional”.

Cabe recordar que las empresas tras la conciliación obligatoria que venció la semana pasada solicitaron una prórroga, a fin de conseguir fondos para solucionar el conflicto, pero tras el encuentro no pudieron resolverlo.