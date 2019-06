Victoriano evitó las excusas y dijo que “pasó el que mejor jugó”

La participación de Regatas Corrientes en la Liga Nacional de Basquetbol 2018-2019 concluyó el pasado miércoles en Córdoba, donde perdió con Instituto 78 a 73 en lo que fue el quinto punto de la serie de cuartos de final.

En un encuentro equilibrado, el dueño de casa encontró la efectividad sobre el cierre y pudo quedarse con el pasaje a semifinales ante su público. “La serie fue muy pareja, las ventajas de posiciones tienen estas cosas, que uno tiene que definir de visitante porque merecidamente se lo ganó Instituto”, sostuvo el entrenador del equipo correntino, Lucas Victoriano, al hacer referencia a la ventaja de localía del rival que fue segundo en la fase regular, mientras que Regatas había quedado séptimo.

El tucumano, ex integrante de la Generación Dorada, fue muy claro: “No pudimos, lo intentamos, jugamos bastante bien con todo lo emocional que tiene un partido así, pero Instituto estuvo acertado, sobre todo (Facundo) Piñero en los últimos tiros. Nosotros no lo fuimos (efectivos) y nos ganaron. Son justos semifinalistas, de los cinco partidos, pasó el que mejor jugó”.

El quinto juego de la serie fue diferente a los anteriores, terminó 78 a 73, mientras que en el resto de los cotejos el promedio de gol de Instituto estuvo en los 89,75.

“Sabíamos que teníamos que bajar un poco el goleo para ganar de visitante dado que se hace muy difícil anotar y lo hicimos por eso estoy muy contento con el trabajo de los jugadores”.

Desde esa defensa, Regatas llegó con opciones de triunfo a los últimos segundos. Una de las posibilidades quedó en las manos del juvenil Marco Giordano, pero el tiro para igualar fue fallido. “Me encanta esa decisión que tomó, de hecho, cuando salió (por llegar a las cinco faltas) lo fui a abrazar, me parece que el básquet es así, de sentimientos. El tuvo la personalidad de tirarlo, no entró, pero estoy muy contento de todo el año que hizo Marco”.

Victoriano sostuvo que el análisis de toda la temporada lo hará más adelante. “El balance deportivo ya lo iremos a hacer. Quería abrazar a cada jugador y agradecerles este año. Este partido creo nos gratifica, nos pone en una identidad que buscábamos aunque queríamos luchar hasta el final”.

“Estoy muy contento con los jugadores, les agradecí la predisposición que tuvieron todo el año para entrenar, para ser un equipo competitivo”, agregó el DT que tiene contrato con Regatas por otra temporada.

“Habíamos dicho una cosa en la pretemporada, terminar como terminara quería tener la posibilidad de darles un abrazo a todos y que nos miremos a los ojos diciendo que hemos quedado vacíos por la entrega que se realizó”, comentó.

“Creo que hoy más allá de que no alcanzó, nos vamos con esa sensación de que dejamos todo, no solo en este partido sino en toda la temporada”.

Por último, Victoriano dijo: “Estoy muy agradecido con cada jugador, con los integrantes del cuerpo técnico y los dirigentes porque fue una temporada muy linda, para mí particularmente, dado que me hicieron crecer como entrenador”.

La temporada de Regatas finalizó y pensando en el próximo torneo de la Liga Nacional, siguen vinculados al club: Lucas Victoriano, Tayavek Gallizi y Marco Giordano. En tanto que la prioridad pasa por retener a Paolo Quinteros.