Un hijo rescató a la pareja de ancianos abandonada

La pareja de ancianos que fue abandonada en un bar de Rosario por un hijo tras ser desalojada de su vivienda, fue rescatada por otro de sus hijos tras la intervención de la Policía provincial, indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

El hecho se registró el miércoles en un bar ubicado en 27 de Febrero y Corrientes de esa ciudad, donde el hombre de 92 años y su esposa, de 86, llegaron junto con su hijo para almorzar.

El joven cuyo nombre no trascendió los dejó mientras comían y les había prometido volver a buscarlos, pero tras siete horas de espera no volvió al bar, por lo que los mozos dieron aviso a la Policía que asistió a la pareja de ancianos.

El matrimonio recibió ayuda de los policías para contactar a otro hijo, quien se hizo cargo del cuidado de sus padres. Los mozos del bar relataron a la prensa local que”conforme iban pasando las horas, los dos abuelos comenzaron a impacientarse, es en ese momento que los empleados del lugar decidieron consultarles qué hacían allí y avisar a las autoridades”.

“El abuelo no quiso hablar, pero la mujer nos respondió que se estaban mudando y que su hijo tenía que volver a buscarlos”, contó una de las mozas. Las fuentes señalaron que en la mañana del miércoles, la pareja y el hijo que convivía con ellos habían sido desalojados por la inmobiliaria ante falta de pago del alquiler del departamento que habitaban.

Ante el llamado del personal del bar, efectivos de la Comisaría 5ta. acudió al lugar y ayudó a localizar a otro hijo de la pareja, quien los pasó a buscar casi ocho horas después por la dependencia policial. “Conocía el aviso de desalojo, pero no imaginé que iba a ser ahora, pensé que iban a tener un plazo”, añadió el hijo que rescató a sus padres. En tanto, la pareja señaló a la prensa local que necesitaba “un lugar para vivir”, aunque pasaron la noche en la casa de su descendiente.

La mujer contó afligida, ante las cámaras de Telefe Rosario, que ella estaba “jubilada como ama de casa y mi esposo como jubilado de comercio, pero gastamos mucho en remedios y tenemos que subsistir”. Fuentes del Ministerio Publico de la Acusación (MPA) aclararon que “no hubo intervención penal en el caso. Nunca se realizó la denuncia dado que intervino otro familiar que se iba hacer cargo”.