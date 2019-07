Concejo: una tasa por exceso de superficie edificable, eje de audiencia

El Concejo Deliberante capitalino avanzará este miércoles 3 de julio, a las 8, con la instancia de audiencia pública en el marco del tratamiento del proyecto de ordenanza que plantea modificar el Código Fiscal vigente, en relación a la Contribución por Derecho de Edificabilidad.

Hasta el pasado viernes, estuvo abierta la inscripción para forma parte de esta instancia no vinculante y aunque no dieron a conocer la lista de oradores, trascendió que la misma sería mínima.

Nuevamente, en lo que se considera una etapa de participación en el debate de ciertas ordenanzas relevantes para la vida institucional de la ciudad de Corrientes se escucharán pocas voces.

Una vez que se cumpla con este paso obligado, los ediles deberán tratar en comisión este expediente que plantea modificar el libro II “Parte Especial”, Título XXIV del Código Fiscal vigente, Ordenanza N° 6.525.

“Constituyese el derecho de cobro, en favor del Estado Municipal, sobre la renta diferencial de la tierra, a partir de los incrementos de las superficies edificables respecto a la ‘Superficie Edificable Básica’ determinada en las normas específicas de los Distritos del Código de Planeamiento Urbano, o de los Instrumentos de Planificación (planes especiales, planes de sector, etc.), y conforme a lo previsto en esas normas”, fija el título de la Contribución por Derechos de Edificabilidad, en su artículo 259.

En definitiva, se plantea un tributo aplicable a toda persona humana o jurídica que, dentro de los límites del territorio municipal, exceda la superficie edificable básica determinada.

Además de este proyecto, hay otros dos que ingresaron en el mismo momento que refieren a nuevos parámetros para un crecimiento urbanísticos ordenado. Uno de ellos refiere a la creación de un Fondo de Desarrollo Urbano y el otro a incorporar una sección denominada “Instrumentos de Planificación, Gestión y Financiamiento Urbano” en el Código de Planeamiento Urbano.

Vale señalar que funcionarios municipales se reunieron en las últimas semanas con diferentes representantes del sector privado en general y de representantes inmobiliarios en particular para explicar el alcance de estas iniciativas. En especial cómo contribuirán a una adecuada densificación de distintas zonas de la Capital y el reconocimiento de la generación de plusvalía que está densificación puede generar en los terrenos privados, cuya contribución volverá a ser invertida en mayor y mejores servicios.