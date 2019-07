Más controles al empleo no registrado

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) informó que completó la digitalización de los procesos de relevamiento y control del empleo no registrado en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, a través de la herramienta “Trabajo Registrado en Línea (TRL)”, en reemplazo de la tradicional inspección con formularios de papel.

De este modo se implementó en toda el área metropolitana el “Relevamiento Electrónico de Contribuyentes”, que implica “un cambio de paradigma en los procedimientos de fiscalización de los recursos de la Seguridad Social”.

Así, a través de la utilización de tablets y de impresoras portátiles en lugar de papel carbónico “se simplifican las inspecciones, mejora la eficiencia de los controles de empleo no registrado y se le asegura al empleador fiscalizado la transparencia de los resultados de la acción del organismo”.

La Afip advirtió que “todos los empleadores que sean detectados con trabajadores no registrados recibirán en su domicilio fiscal electrónico una notificación para regularizar las relaciones laborales no informadas, con una reducción de multa de hasta el 50% en algunos casos”. “Si no aprovechan esta posibilidad de regularización dentro de los 10 días de recibir la comunicación, se iniciará una inspección”, advirtieron.