Pella intentará una proeza más sobre el césped de Wimbledon

El bahiense Guido Pella buscará seguir superándose en Wimbledon cuando se enfrente hoy al español Roberto Bautista Agut por los cuartos de final del torneo de tenis de Inglaterra, tercer Grand Slam del año, que se juega sobre césped y reparte más de 17 millones de euros en premios.

Pella, ubicado en el puesto 26 del ranking mundial y quien nunca había alcanzado la segunda semana en el torneo londinense, jugará contra Bautista Agut (22 del mundo) desde las 9 horas de la Argentina, las 13 en Londres, en el Court 1, con transmisión de Espn. Está anunciado lluvia, pero la cancha donde se presentará el bahiense tiene techo retráctil desde este año, por lo que no habrá suspensión.

Asegurada su mejor actuación histórica en torneos de Grand Slam, el argentino campeón de la Copa Davis 2016 afrontará su próximo compromiso ante el español Bautista Agut con antecedentes adversos, ya que el valenciano de 32 años le ganó las únicas dos veces que se enfrentaron por torneos oficiales de la ATP.

Este año, por la misma instancia sobre el polvo de ladrillo del torneo de Munich, Bautista Agut se impuso en tres sets. El español también lo había superado en la primera ronda del Abierto de Australia 2017.

El zurdo Pella, de 29 años, está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, con algunos datos interesantes. Por caso, eliminó a los últimos tres finalistas de Wimbledon en las últimas dos ediciones: al croata Marin Cilic (finalista 2017) en el torneo de 2018 y este año al sudafricano Kevin Anderson (finalista 2018) y al canadiense Milos Raonic (2016).

Solamente siete argentinos alcanzaron los cuartos de final individuales de Wimbledon en la historia: Norma Baylon, Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini, David Nalbandian, Paola Suárez, Juan Martín Del Potro y ahora Pella. Por eso, el nombre del zurdo de Bahía Blanca estará en una pared del All England junto con todas y todos los que estuvieron alguna vez entre los ocho mejores del torneo.

“Es increíble. Creo que es la primera vez en mi carrera que me siento importante. No solamente por haberle ganado a Raonic, sino porque es muy difícil ganar partidos en un Grand Slam, es muy difícil mantener el nivel durante dos semanas, la cabeza te va comiendo, rivales diferentes, muchos momentos de dificultad”, sostuvo Pella en rueda de prensa.

Tras su victoria ante el sacador canadiense Raonic (17) por 3-6, 4-6, 6-3, 7-6 (4) y 8-6 en tres horas y 41 minutos, Pella aseguró que “todo esto a uno le da la confianza de que puede ganar o perder, pero jugándole de igual a igual a los mejores”.

En su ruta hacia el selecto grupo de los ocho mejores del torneo londinense, Pella dejó en el camino al rumano Marius Copil, al italiano Andreas Seppi, al sudafricano Kevin Anderson -cuarto favorito y finalista el año pasado- y a Raonic (15), que también fue subcampeón de Wimbledon en 2016.

De esta forma, se convirtió en el cuarto argentino varón en alcanzar los cuartos de final sobre el césped de Wimbledon tras Vilas (1975 y 1976), Nalbandian (2002 y 2005) y Del Potro (2013 y 2018).

Al margen de su histórica actuación en Londres, Pella está en su mejor temporada individual por haber obtenido su primer título ATP en el Abierto de San Pablo (polvo de ladrillo), a principios de marzo.

Sobre su rival de hoy, opinó: “Es un jugador durísimo, probablemente uno de los más difíciles a los que enfrenté, porque es muy sólido, no se cansa, le gusta el juego de correr, de meterse en partidos largos. Lo respeto mucho, está hace muchos años en este nivel”.

El ganador de Pella y Bautista Agut se cruzará en semifinales con el vencedor del encuentro que también jugarán hoy el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, cuatro veces campeón y máximo favorito, y el belga David Goffin (21).

En el otro lado de la llave, el suizo Roger Federer (37 años, segundo preclasificado y ocho veces campeón en el All England Club), enfrentará al japonés Kei Nishikori (8) y el español Rafael Nadal (3) se medirá con el estadounidense Sam Querrey.