Valdés junto con Macri y Pichetto: “Votar esta fórmula es votar por el futuro”

El gobernador Gustavo Valdés participó ayer del primer encuentro nacional del frente Juntos por el Cambio, que tuvo lugar en Parque Norte, encabezado por la fórmula de Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto (ver más en página 16). “Votar por el Presidente es votar futuro”, dijo.

Valdés sostuvo que “para los correntinos esta no es una elección neutra, porque fuimos una de las provincias más castigadas por el kirchnerismo”.

“Ahora estamos haciendo rutas, una autovía, caminos, puertos y conversando con el mundo para colocar nuestra producción”, enumeró.

“El Gobierno actual recuperó el federalismo en la Argentina y votar por el presidente Macri implica para nosotros votar por el futuro, el desarrollo y no queremos volver atrás”, agregó.

El mandatario correntino compartió un panel con María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Alfredo Cornejo.

Allí planteó: “Tenemos que ver la visión desde las provincias. El Presidente decidió otorgar a todas, luego de ese fallo de la Corte Suprema Justicia de la Nación que demoró casi diez años, 15% de coparticipación que se debió distribuir antes”.

En ese marco, entendió que “solo tres provincias fueron a la Justicia para reclamar, porque el resto de ellas fueron obligadas a renunciar a su derecho a poder recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque había urgencias económicas y aquellas que no renunciaban no tenían acceso a la refinanciación de deudas”.

“Después vimos cómo los gobernadores terminaban aplaudiendo detrás del escritorio de la presidenta de la Nación, cada uno de los actos de gobierno y las deudas había que venir a Buenos Aires a refinanciarlas cada tres meses”.

Por ello, Valdés sostuvo que “las provincias vivían un esquema que era complejo y difícil, amañado, donde se distribuía tan solo el 27% del total de los recursos. Hoy, después de esta decisión del Presidente, recibimos el 42%”, detalló.

“Las provincias volvimos a tener dignidad, esa misma que salió a reclamar el campo con la (resolución) 125”, destacó.

“Era un país federal en lo político, pero cada vez más se convertía en unitario en lo económico y nosotros reivindicamos hoy esta forma de gobierno que tenemos, porque es una reivindicación de la Constitución de la Nación, eso es realmente cambiar, lo decidimos hacer y cambiamos”, arengó el mandatario provincial.

Ante este panorama, Valdés propuso “escucharnos” y pidió “salir a defender un cambio que se consigue militando, diciendo cuáles son cada uno de los aspectos de nuestro gobierno que sirven para cambiar”.

“Si no salimos a explicar en las radios y televisión para qué queremos el cambio, la gente no nos va a comprender y va a tener que optar entre falsos dilemas de las campañas políticas”, afirmó.

“Miles de personas todavía no tienen definido su voto y hoy nosotros podemos decir que Juntos por el Cambio está en cada rincón del país, por eso reivindico el rol federal que tenemos que tener como movimiento transformador”.

Luego, mencionó que “en Corrientes me tocó ser gobernador con el 54% de los votos y en esta última elección, por estas convicciones, alcanzamos el 60%. Tenemos los dos tercios en ambas cámaras legislativas y no vamos a caer en la tentación de salir a hacer locuras”.

A la vez, puntualizó que “con este porcentaje decimos que somos los custodios de la República para que el sistema funcione y para eso tenemos que tener autoridad moral para ser garantes de las instituciones”.

“Estamos generando esperanza de cambio, porque una sociedad se construye con progreso y desarrollo, porque la verdadera manera de transformar es generando oportunidades y nosotros tenemos una gran oportunidad en esta elección”, concluyó.