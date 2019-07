La Asociación de Ex Presos Políticos de Corrientes repudió a los dichos de Martha Pelloni

A continuación se transcribe el comunicado enviado:

Nosotros, nosotras, quienes hemos padecido junto a miles de compatriotas desaparecidos y exiliados las cárceles durante la peor represión de la que tengamos memoria en nuestro país, queremos dejar bien sentado lo que sentimos cuando vimos las irresponsables declaraciones de Marta Pelloni.

No nos sorprende su mentira contra una agrupación de jóvenes en plena etapa electoral.

Es la misma clase de ataque que sufrimos cuando éramos jóvenes por parte de los portadores de profecías y habladores de catástrofes y que cuando no pudieron destruirnos con palabras pasaron a la acción matando, desapareciendo, torturando, encarcelando y ejecutando a mansalva a quienes nos oponíamos a sus políticas de sometimiento a los acumuladores de riquezas y la entrega de nuestra soberanía.

Acusar los jóvenes de ser el “brazo del narcotráfico en la política de Cristina Kirchner” es casi convalidar la política de este gobierno corrupto de mentir e inventar delitos para justificar la cárcel y represión a dirigentes y movimientos sociales y políticos de la oposición que buscaron, como buscamos nosotros hace más de 40 años una Argentina libre, independiente y digna de ser vivida.

No vamos a abundar con los antecedentes de Marta Pelloni.

Una gran franja del espectro político y social ha brindado públicamente datos y antecedentes sobre las denuncias sin pruebas y declaraciones sin fundamento que ha hecho anteriormente, amparada en la visibilidad obtenido por su accionar en la tragedia de María Soledad Morales.

Solo queremos que deje de mentir. Que deje de ser la vocera de los odiadores seriales y le decimos que nuestros jóvenes, más allá de la identidad política que profesen, no necesitan defenderse solos porque hoy es La Cámpora y mañana puede ser otra organización o dirigente y estaremos también para ellos; porque son los hijos que engendramos con la pasión que da la certeza de estar en el mejor camino; que sus hijos son también nuestros nietos y la demostración de la vigencia de nuestros sueños; que no los ensucie con sus palabras porque ellos y ellas lo dan todo, entregan su compromiso, tiempo y amor por el que menos tiene.

Son los portadores de los sueños que nosotros y nosotras, ex presos políticos seguimos teniendo y por los cuales seguimos luchando.

Le pedimos a la señora que se llame a silencio y si habla, que lo haga con verdades; que deje de ser funcional a un gobierno que tiene en los y las jóvenes a su peor enemigo porque pelean por sus derechos, no olvidan, tienen memoria, piden castigo y no van a detenerse ante nada.

JULIO FAGALDE

Presidente