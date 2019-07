Caso Tamara Salazar: piden la detención de Escalante

Los padres de Tamara Salazar, víctima de femicidio, expresaron ante un medio radial que esperan la llegada del nuevo juicio. La mamá, Jorgelina Romero, pidió que la Justicia acelere el proceso y que Raúl Escalante, quien fue el único imputado en la causa, sea detenido.

“Estamos esperando que emitan la orden de detención para Raúl Escalante. Pasó bastante tiempo de la resolución del Superior Tribunal y no tenemos novedades”, dijo Sergio Salazar, el papá de Tamara.

A la vez, Jorgelina expresó que “para mí un mes es una eternidad, al final, salió una resolución de que va a haber un nuevo juicio, pero no hay novedades de que vayan a detener a Escalante”. “Queremos que sea detenido, porque tenemos miedo de que se escape. Creo que, si la Justicia no se mueve un poquito, se va a escapar”, expresó.

“No sabemos nada de él, de dónde está. Yo no tengo dudas de que él es el asesino de mi hija”, aseguró la mujer y respecto a la respuesta anterior de la Justicia manifestó: “No sé, porque no les importa nada, porque no es el cuero de ellas. Pruebas hubo y suficientes, pero a ellas no les importa, porque no es su hija”.

Sobre sus sensaciones el día que Escalante fue absuelto, Sergio señaló: “Ese día nos mataron a los dos. A toda la familia nos terminaron de matar dándole la absolución a este tipo. Es algo que no esperábamos para nada”.

En junio de 2018, el Tribunal Oral Nº 1 concedió el recurso de casación al fallo dividido que absolvió al único acusado del homicidio de Tamara Salazar, ocurrido en 2016. “El TOP Nº 1 no analizó correctamente las pruebas producidas para determinar el horario de la muerte de la víctima”, señaló la presentación realizada por el fiscal del juicio, Carlos Lértora, donde también consignó que “en un análisis correcto determinaría la responsabilidad de Escalante en el hecho”.