Colectivitos: solicitan sumar servicios durante el receso

Ante el receso escolar que se inicia hoy por las vacaciones de invierno, desde el sector del transporte escolar indicaron la necesidad que tienen de que los coches sean habilitados para brindar otros servicios durante este periodo y en especial durante las vacaciones de verano. Además informaron que en dos semanas aplicarían un ajuste en los costos del servicio que no superaría los $100.

Dado el inicio de las vacaciones de invierno El Litoral consultó a Pedro Abas, referente de la asociación local de empresas de transporte escolar, sobre las actividades que pueden realizar en este período que implica una falta de ingreso económico y dijo que “lamentablemente nosotros no podemos realizar otro tipo de servicio, ya que estamos habilitados solo para trabajar con los estudiantes, por lo que los coches quedan parados cuando hay muchas actividades que podemos realizar”.

“Si bien este año no hemos insistido con la presentación de proyectos para poder realizar otro tipo de servicios durante los recesos escolares ya que todos los intentos cayeron saco roto, hay muchas cosas que podemos hacer”.

Y prosiguió: “por ejemplo hemos trasladado a los chicos al Mundo Jurásico en costanera sur, como así también los hemos llevado al primer día de la Feria Provincial del Libro, servicio que podríamos continuar como lo están haciendo los fines de semana, pero a cargo del Municipio. Consideramos que también podemos trabajar en las fiestas patronales de Itatí, Santa Ana, San Cayetano o también realizar el servicio Chaco-Corrientes, (aunque tendría que concretarse un convenio con la Municipalidad de allá)”.

En cuanto a las acciones que podrían llevar adelante considerando que tras estas dos semanas de vacaciones, estarán en las mismas condiciones durante el receso de verano, comentó que “dada la situación económica que está muy difícil no está descartado que reflotemos algunas de las iniciativas que ya habíamos presentado, pero tenemos que ver a través de qué legislador lo hacemos, ya que a nuestro entender es una decisión política y voluntad hasta el momento no hemos encontrado”.

Tarifa

El servicio de transporte escolar actualmente de base tiene un costo de $2.300, por lo que dado los últimos incrementos del combustible, que es una de las materias principales de la prestación, en cuanto a la probabilidad de un posible incremento en los precios, Abas comentó a El Litoral que “estamos analizando un ajuste, que seguramente no superará los $100, ya que no es una readecuación de tarifa lo que realizamos sino solo ajustes porque la demanda fue disminuyendo en el último tiempo un 25%, por lo que no podemos seguir perdiendo clientes”.

Por último y en cuanto al trabajo en conjunto que se anunció desde la Comuna con la implementación del programa “Entorno seguros escolares” dijo que “no nos hemos reunido y ya pasó medio año y a pesar de la demarcación de la calzada, reservando de esa manera el espacio para que los coches estacionen no cambió en nada la situación, porque todos los días es una pelea, falta más conciencia de la gente en cuanto al respeto de las normas y en consecuencia a la necesidad de otorgar estos espacios para la seguridad de los chicos”.