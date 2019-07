El correntino Arengo se sumó a la lista de confirmados en Regatas

El escolta correntino Juan Pablo Arengo disputará su novena temporada consecutiva en Regatas Corrientes en la Liga Nacional de Básquetbol 2019-2020 según oficializó el club Fantasma durante las últimas horas.

El Potrillo será parte nuevamente del equipo dirigido por Lucas Victoriano. Arengo, de 23 años, cumplirá su última temporada como ficha U23.

Jugador de la casa, surgido del semillero del club, viene de disputar 43 partidos durante la última temporada, en los que promedió 6,47 puntos, 1,5 asistencias, con 18 minutos en cancha por juego.

Tras confirmarse la renovación del vínculo, Arengo expresó que “estoy muy contento por estar nuevamente en el equipo del club, en el cual jugué toda mi vida, que es un club que me da cariño siempre”.

“Seguir representando al club que me dio todo es un orgullo para mí, porque seguramente muchos de los jugadores profesionales no pueden hacer esto, y me siento muy afortunado por ello”, agregó el escolta, quien a los 15 años pisó por primera vez la cancha del estadio José Jorge Contte en la Liga Nacional.

La confirmación de Arengo se suma a las fichas de Marco Giordano, Juan Pablo Corbalán, Javier Saiz y Tayavek Gallizi, entre los jugadores que continúan en el club, y la reciente incorporación del base ex Estudiantes de Concordia, Leandro Vildoza.

En cuanto al equipo que se formó la temporada anterior, Arengo sostuvo que se le generan “sensaciones buenas porque venimos trabajando muy bien del año pasado, estamos muy conformes con lo que logramos la temporada anterior, aunque nos quedamos con un sabor amargo porque queríamos un poco más”.

“Este año podemos seguir creciendo como equipo y vamos a intentar llegar un poquito más lejos en la competencia”, expresó sus deseos de cara a la próxima Liga.

La institución Fantasma buscará seguir sumando piezas para el futuro plantel dirigido por Victoriano, teniendo como prioridad la continuidad de varios jugadores identificados con el club como Paolo Quinteros y Fabián Ramírez Barrios y una ficha extranjera bien considerada por el entrenador como Anthony Smith.