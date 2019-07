Provincia paga desde mañana el plus de julio a trabajadores activos y pasivos, que asciende a $5.800

El Gobierno provincial iniciará mañana el cronograma de pago del plus remunerativo de julio, que pasará de $5.500 a $5.800. Un aumento similar tuvo el otro plus que reciben los estatales, en este caso aumentando de $1.000 a $1.300.

El adicional que alcanza a trabajadores activos y pasivos se abonará como es habitual en tres días y de acuerdo a la finalización de documento.

Comenzará el miércoles 17 de julio, para los agentes con DNI que terminan en 0, 1, 2 y 3; seguirá el jueves 18, para 4, 5 y 6 y el viernes 19 será el turno de quienes tienen documentos terminados en 7, 8 y 9.

Vale recordar que tal lo resuelto por el gobernador Valdés y diseñado por la cartera de Hacienda y Finanzas a cargo del ministro Marcelo Rivas Piasentini, este mes se incrementaron los adicionales remunerativos ejecutándose así un nuevo aumento salarial en el marco de la política prevista y acordado para 2019. El adicional remunerativo de $5.500 se elevará en julio próximo a $5.800, y el plus remunerativo de $1.000 sube a $$1.300. Cabe señalar que también habrá otros dos incrementos en ambos conceptos en septiembre y en noviembre próximo.