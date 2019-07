En llamativos ataques incendiarios, prendieron fuego tres automóviles en la madrugada de ayer en el barrio Laguna Seca. Dos de los vehículos pertenecen a una familia que vive en cercanías de calles Cartagena y Gascón; en tanto que el tercer auto es de un hombre que tiene un taller mecánico por calle Palermo entre Gascón y Darragueira.

Primero fueron incinerados un Fiat 147 y un Renault 18 y, luego, otro Fiat 147.

Los dos primeros vehículos quedaron totalmente destruidos, mientras que el Fiat 147 del Laguna Seca resultó con daños en su interior mayormente, según confirmó uno de los propietarios de los autos a Radio Dos.

Fabián, víctima de los “quemacoches”, contó que los dos autos quemados son de la familia, uno pertenece a su padre y otro es suyo, y se quejó porque no hay patrullajes en la zona. “Acá hay un grupo que cobra peaje, pero la Policía no hace nada, ni pasan por acá”, agregó. A la vez, admitió que hay sospechosos, pero no detenidos.

A dos cuadras de allí, un mecánico dijo que el Fiat 147 estaba allí en plena reparación. Quemaron el cableado y tapizado, señaló.