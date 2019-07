Impresiones en 3D, una innovación para que no videntes aprendan con el tacto

En la Estación Emprendedores se encuentran varios personas que ofrecen tejidos y alimentos caseros que producen en el interior de la provincia. Entre los emprendimientos más innovadores se destaca el de dos estudiantes avanzados de la carrera del profesorado en educación especial con orientación en ciegos y disminuidos visuales.

En uno de los stands se pueden observar objetos que parecen juegos didácticos para niños pero que en realidad tienen una función que va más allá de la estimulación, ya que son herramientas que permiten mayor inclusión. Las mismas fueron creadas por jóvenes, en base a la necesidad de un grupo de personas no videntes.

“Somos Mano Tac, realizamos impresiones en 3D. Somos alumnos del profesorado de educación para ciegos que nos dimos cuenta de que no contábamos con las herramientas necesarias para poder lograr un aprendizaje en los niños”, contó Arturo Rampoli, quien junto con su compañera Luciana Galantini iniciaron meses atrás este emprendimiento.

Contaron que al principio “hicimos estas herramientas sólo para mostrar en la carrera, pero profesores y compañeros nos dijeron que podíamos empezar a comercializar por la innovación de las mismas”. Entre algunos de los productos presentaron pulseras con el abecedario en braille y también dados cuyos puntos cambian de lugares también para formar palabras en braille.

No todo tiene que ver con el lenguaje para ciegos, ya que por ejemplo hicieron la impresión en 3D de una fotografía. Pueden con esto, mediante el tacto, conocer las facciones del rostro de las personas.

“También tenemos próceres, esculturas de los mismos, donde creamos y nos dedicamos a cada característica de sus rostros para que diferencien, por ejemplo, entre San Martín y Sarmiento. Con esto también logramos que aprendan historia”, relató el joven.

Respecto a la repercusión de su emprendimiento, contó que “ya nos visitaron muchas personas y familias con chicos que no pueden ver, y además de felicitarnos, compraron algunas herramientas”. Si bien no tienen un espacio físico, se los puede encontrar en Facebook como Mano Tac 3D “Aprendiendo con el tacto” o llamando al 3794681335.

Entre la producción hay: señaléticas (braille), llaveros personalizados y de fotos, souvenirs, veladores personalizados, artículos para oficinas, para el hogar y para cosplay (impresión libre), fotos impresas en 3D, soportes para celulares, materiales adoptados para personas con discapacidades visuales (impresiones en relieve o bajorrelieve).