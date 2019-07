Reclamo por la suspensión de programas nacionales

Organizaciones sociales cortaron ayer el tránsito frente a la sede de la Anses en reclamo por trabajadores y beneficiarios suspendidos de los programas nacionales “Hacemos futuro” y “Salario social complementario”. Afirman que hace dos meses dejaron a 600 familias sin un ingreso. Advierten que si no obtienen respuestas, volverán a acampar en el lugar con las familias perjudicadas por estas medidas.

“Todos los movimientos sociales estamos frente a la Anses por el recorte que hubo en los programas de empleo, que dejaron a más de 600 familias sin un ingreso; no nos dieron explicaciones”, dijo Juan Augusto Frías, secretario nacional de Ctep.

“Los programas afectados son ‘Hacemos futuro’ y ‘Salario social complementario’. ‘Somos futuro’ fue recortado, y a los salarios sociales complementarios los pasan a ‘Somos futuro’, que es un programa más complejo, y ahí le suspenden el trabajo y no pueden cobrar”, explicó el referente.