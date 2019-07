Teglia probó cambios sin definir aún el equipo para el domingo

A cuatro días del partido ante Racing Club por los 32avos. de final de la Copa Argentina, todo parece indicar que el técnico de Boca Unidos, Daniel Teglia, aún no tiene definido el equipo que jugará el domingo.

En la práctica vespertina de ayer el DT probó tres formaciones distintas en una hora, buscando los nombres que más le convenzan para el trascendente compromiso.

Lo que aparentemente cambiará, a juzgar por lo que sucedió en el entrenamiento de la víspera, es el sistema táctico, pasando de un esquema ofensivo 4-3-3, que propuso en las anteriores dos prácticas de fútbol y el amistoso ante Cune, a un más conservador 4-4-1-1.

En cuanto a nombres, en todos los casos el arquero fue el paraguayo José Silvino Aquino, por el que la dirigencia se encuentra haciendo el máximo esfuerzo posible para que llegue su habilitación desde Asunción.

En la defensa del primer equipo principal, el cuerpo técnico sorprendió con Ariel Morales, Rolando Ricardone, Fernando Allocco y Leonardo Baroni. En el medio se movieron Gerardo Maciel, Martín Fabro, Martín Ojeda y Matías Espíndola, con Gabriel Morales más adelantado, y Antonio Medina como delantero neto.

En la segunda formación actuó Fabio Godoy, Ricardone, A. Morales y Baroni. En el mediocampo estuvieron Maciel, Espíndola, Ojeda y G. Morales; Fabro fue el “enganche” o “media punta”, y el “Pájaro” Benítez quedó solo arriba.

Finalmente, en el tercer equipo que probó Teglia, se mantuvo la defensa de la formación anterior, que todo indica que será la titular el domingo. En el mediocampo actuaron Maciel, Espíndola, Ojeda y Ramiro Schweizer, con Fabro más adelantado y Cristian Núñez como “nueve”.

De la práctica no participó nuevamente Gonzalo Ríos, quien pasará a préstamo a Central Norte de Salta.

Luego del ensayo futbolístico, los jugadores practicaron definición con remates desde el punto del penal.

Esta tarde en el predio Leoncio Benítez del barrio 17 de Agosto el cuerpo técnico volverá a realizar un ensayo de fútbol, que puede dar algo más de certezas acerca de los once que se perfilan para jugar el domingo.

Después quedarán dos prácticas más: mañana y el sábado por la mañana para repasar cuestiones tácticas, ya que la delegación partirá por la tarde, vía área a Buenos Aires, donde el domingo a partir de las 17.10 jugará ante Racing Club en la vuelta a la Copa Argentina después de cuatro años.