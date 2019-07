RIVER PLATE

PONZIO NO TIENE LESION MUSCULAR

River Plate regresó ayer desde San Luis tras ganarle a Gimnasia de Mendoza por penales y avanzar a octavos de final de la Copa Argentina, con la preocupación por la lesión de Leonardo Ponzio de cara al partido de ida ante Cruzeiro del martes próximo en el Monumental, por octavos de final de la Libertadores, pero ayer a la tarde se comprobó que no padece una lesión muscular, sino solamente una inflamación en el aductor derecho.

El capitán de River sufrió una molestia en el aductor derecho que lo obligó a salir del campo de juego a los pocos minutos de iniciado el partido y en la víspera se realizó estudios que verificaron que no padeció lesión muscular alguna, sino que lo único que tiene es una inflamación en la inserción de esa zona, aunque su presencia sigue estando en duda para el cruce ante el equipo brasileño.

BURDISSO PARARA

POR UNA ARRITMIA

El zaguero Guillermo Burdisso comunicó hoy que no podrá “jugar al fútbol por unos meses por una arritmia en el corazón”, por lo que no pudo acordar su incorporación a San Lorenzo de Almagro. “Cuando hice la revisión médica para incorporarme a San Lorenzo surgió el diagnóstico que estoy padeciendo arritmia en el corazón, por lo que consulté a otros cardiólogos que me confirmaron la afección”, refirió quien quedó libre en Independiente.