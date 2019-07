Benitez: “Basta del pasado, miremos el presente y apostemos al futuro”

La precandidata a diputada nacional por ECO+Juntos por el Cambio, Susana Benítez, visitó las localidades de Esquina, San Isidro y Goya. En la oportunidad, la titular de la cartera educativa provincial dialogó con vecinos, autoridades, militancia local y medios de comunicación. Cerraron la intensa jornada del Encuentro Regional de precandidatos en el Club Huracán de la ciudad de Goya.

Participaron referentes regionales de Goya, Esquina, Santa Lucia, Chavarría, Bella Vista, San Isidro, Mantilla, 9 de Julio, Carolina y Cruz de los Milagros.

Estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; el senador provincial y presidente de la Unión Cívica Radical, Ricardo Colombi, y los precandidatos a diputados nacionales Jorge Vara y Juan José Fernández Affur.

Al hacer uso de la palabra, Benítez agradeció a todos: “Para nosotros es un honor poder representarlos y contar con el apoyo de todos ustedes en todo este tiempo que venimos trabajando. La principal característica de Encuentro por Corrientes es el trabajo en equipo, el compromiso y justamente tener ganas de trabajar por y para el correntino”. “Corrientes te va a ayudar, chamigo. No tengamos dudas de que el día 11 de agosto nuestra provincia va a apoyar a un país federal porque tenemos historia, un legado y la práctica cotidiana de todos los días salir a trabajar”, agregó.

“El pasado tiene que quedar atrás, en la memoria de los adultos porque no podemos permitir que ese pasado comprometa la vida de nuestros niños y jóvenes. Nosotros tenemos que comprometernos por este presente y futuro de una Argentina que tiene que ser sólida en compromiso, crecimiento y desarrollo”, destacó.

“La producción y educación tienen que ir juntos porque no podemos trabajar fuera de ese esquema, grandes reformas vienen a la Argentina y son bases sólidas para la construcción de la república. Ya basta del pasado, miremos el presente y el futuro con inclusión, con el compromiso de trabajo y educación. Corrientes va a llegar al 11 de agosto y luego a las elecciones de octubre apoyando a hombres y mujeres correntinos y al gobierno nacional de Mauricio Macri, porque nosotros sabemos lo que hay que hacer con el correntino, para el correntino y por el correntino”, finalizó Benítez.