Boca Unidos pateó el tablero y eliminó a Racing en los penales

Finalmente Boca Unidos dio que hablar y protagonizó el batacazo del cierre de los 32avos. de final de la Copa Argentina 2019. El Aurirrojo correntino venció a Racing Club de Avellaneda en la definición con tiros desde el punto penal, por 4 a 3, tras igualar durante los 90 minutos 0 a 0, en un partido jugado en la lluviosa jornada dominical bonaerense en la cancha de Lanús.

Luego de los primeros minutos en los que ambos equipos se midieron y se analizaron, la Academia, de a poco, tomó el control de la pelota y fue el responsable de generar situaciones de peligro.

Con una línea de cuatro sólida, Racing controló el mediocampo con un buen trabajo de Marcelo Díaz y con los desbordes por la derecha de Iván Pillud, quien contribuyó con centros al área para los ingresos de los delanteros Lisandro López y Darío Cvitanich.

El dominio total del conjunto de Avellaneda hizo que el equipo Aurirrojo se replegara en su campo, por momentos parándose únicamente con Antonio Medina como carta de ataque, buscando cumplir a la perfección con su sacrificado plan defensivo, aunque sin respuestas ofensivas frente al aluvión futbolístico de Racing, que, a pesar del control de la pelota, no lograba ser fino en los metros finales las veces que generó alguna hendija en la estructura de su oponente.

La falta de definición de los atacantes Albicelestes más el buen rendimiento del arquero de Boca Unidos, el paraguayo José Aquino, con destacadas intervenciones en su primer partido oficial con el elenco correntino, no le permitió a la Academia ponerse en ventaja. Y en la única ocasión en que el guardameta guaraní no pudo, apareció por detrás el defensor Fabio Godoy (más tarde se retiró lesionado) para despejar un disparo de Cvitanich, prácticamente debajo del arco.

El segundo tiempo continuó de la misma manera, con el conjunto dirigido por el entrenador Eduardo Coudet posicionado sobre el campo de su rival, mientras que los dirigidos interinamente por Roberto Marioni (Daniel Teglia no fue autorizado para estar en el banco de suplentes) se dedicaron a aguantar la ofensiva de Racing, en medio de los embates de la lluvia, cumpliendo un sacrificado partido, con el corazón en la boca y siempre al borde de algún cachetazo del campeón de la Superliga.

Pero a pesar de la insistencia de Racing, la firmeza defensiva de Boca Unidos y la seguridad del arquero Aquino le impidieron romper el cero en el marcador y forzaron una tensa y emotiva definición por penales.

En la tanda de penales el chileno Gabriel Arias contuvo los disparos de Martín Fabro y José Vizcarra, pero sus compañeros no fueron efectivos; el paraguayo Aquino atajó el remate de Barbona, pero Cvitanich y Marcelo Díaz desviaron sus remates por encima del travesaño. Entonces, el defensor Fernando Alloco, que saltó al campo para reemplazar al lesionado Godoy, saboreó las mieles de un momento histórico y definió la serie que desató la alegría del Aurirrojo perteneciente al Torneo Federal A, que le propinó un duro golpe a Racing en el comienzo del nuevo semestre.

Luego de la épica victoria en Lanús, Boca Unidos enfrentará ahora en 16avos. de final de la Copa Argentina a Atlético Tucumán, que eliminó a Platense tras vencerlo por 1-0 en la instancia previa. El partido, con fecha a confirmar, se jugaría en la sede de Salta.