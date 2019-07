Cayó granizo en Sauce, llovió en varias poblaciones y persiste la bajante en el caudal del Paraná

“Aproximadamente a las 10 comenzó a caer granizo”, contaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Sauce al ser consultados ayer por El Litoral. En este contexto, comentaron que ese fenómeno meteorológico se registró durante una hora. “Caía como por franjas y por algunos minutos paraba y después volvía a caer nuevamente”, describieron. No obstante, aclararon que no registraron pedidos de asistencia. “Eran del tamaño de una nuez”, compararon. Al mismo tiempo agregaron que la lluvia no fue abundante.

“En lo que va del día se registraron 20 milímetros. Ahora refrescó, hay viento sur y sigue nublado”, afirmaron en la tarde de ayer.

Mientras que en Esquina, los Bomberos Voluntarios manifestaron a este medio gráfico que “acá no cayó granizo, de a ratos llovizna. Y eso es bueno porque ya se estaba necesitando un poco de agua”.

En tanto, desde el cuartel de Bomberos de Curuzú Cuatiá expresaron que en la tarde de ayer comenzó a llover de forma intermitente. “Hasta ahora no hubo vientos fuertes, pero sí está inestable y se escuchan truenos”, relató a El Litoral.

Por otra parte, tal como se informó en ediciones anteriores, se registra una bajante extraordinaria en el caudal del río Paraná. Por ello, la delegación de Ituzaingó de la Prefectura Naval, días atrás emitió un comunicado a través del cual solicitó precaución a los navegantes ante la posible presencia de bancos de arena o piedras. Y en este sentido, hicieron hincapié en extremar los cuidados en el caso de navegar en los pasos críticos como en la zona Paso Naranjito (kilómetro 1.461); Loro Cuarto (kilómetro 1.458); Paso Cementerio (kilómetro 1.451); Punta Ñaró (kilómetro 1.443); Paso Punta Mercedes (kilómetro 1.423) y Las Palmas (kilómetro 1.417).

Ayer, según el registro de Prefectura, a la altura de Ituzaingó, el nivel del afluente era de 0,70 centímetros y estaba estacionado.

Mientras que en Itatí, era de 2,50 metros y continuaba en bajante. Similar situación se daba en Paso de la Patria. En tanto, en Corrientes, el río Paraná permanecía estacionado en 2,93 metros.