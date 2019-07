Precios Esenciales: advierten preferencia por segundas marcas

De acuerdo con un informe de la consultora Scentia, publicado por Clarín, del listado de productos del programa Precios Esenciales, los más consumidos son aquellos conocidos como de “segundas marcas”. “Aunque hay más de 20 opciones de marcas líderes, los productos más demandados por los consumidores fueron por lejos los de sellos poco conocidos, que hoy ya son hasta un 65% más económicos que el resto”, sostuvieron.

“La firma midió cuáles fueron los artículos del acuerdo más comprados y de allí surge que, entre los 16 primeros, 15 son de marcas que no son líderes”, explaya el medio gráfico.

“Los argentinos son muy marquistas, pero no quedaron fuera de esta tendencia, que es global y que acá se intensificó por la crisis económica. Ante la reducción de su poder de compra, la gente se vio impulsada a ser desleal a sus marcas, como una estrategia de ahorro. Se dio más en los sectores de bajos ingresos, pero no se limitó a esos segmentos”; explicó por su parte Facundo Aragón, gerente comercial de la consultora Nielsen.