Quinteros vestirá la camiseta de Regatas por una temporada más

Regatas Corrientes se fijó como meta mantener y potenciar la base de jugadores de la Liga pasada. En esa planificación no podía faltar el escolta entrerriano Paolo Quinteros, capitán Fantasma, que ayer fue confirmado por una temporada más de parte de la directiva del club del parque Mitre.

El goleador histórico y jugador de más presencias en la elite con la camiseta de Regatas disputará su novena temporada consecutiva en la institución.

Luego de prolongar el vínculo con el entrenador Lucas Victoriano hasta la temporada 2020-2021, la dirigencia regatense venía a buen ritmo entre prolongaciones, renovaciones y contrataciones en el actual mercado de pases de la Liga Nacional de Básquetbol.

A la continuidad de Tayavek Gallizzi y las renovaciones de Javier Saiz, Juan Pablo Arengo y Fabián Ramírez Barrios, se sumaron las contrataciones de Leandro Vildoza y Martín Fernández, sin olvidar a jóvenes piezas Marco Giordano y Juan Pablo Corbalán. A esa lista faltaba sumar un jugador más, emblema de la institución, como lo es el colonense Quinteros.

A los 40 años de edad Quinteros viene de jugar 44 partidos en la temporada anterior, con 12.5 puntos de promedio por juego, en 24.0 minutos de cancha, siempre de promedio. Su efectividad fue del 54.1% en dobles, del 25% en triples, y del 80.4% en simples, y también aportó 2.7 rebotes y 2.8 asistencias de promedio por juego.

Sin lugar a dudas se trata de uno de los jugadores más representativos y respetados de la institución, como de la propia Liga, a tal punto que se encuentra en el séptimo lugar en la tabla histórica de goleadores de la competencia.

La vigencia de Quinteros es tal que en el reciente proceso de las ventanas Fiba clasificatorias al Mundial de China 2019 fue convocado por el entrenador Sergio Hernández.

Quinteros avisó inmediatamente después de concluida la campaña de Regatas en la Liga pasada que su deseo consistía en jugar una temporada más. “Sí, ya lo dije, va a haber una temporada más. Estoy bien, me siento bien físicamente y en esta temporada no tuve ninguna lesión muscular y eso me da muchas ganas para continuar”, expresó en Córdoba al cabo de la serie de cuartos de final que su equipo perdió 3 a 2 ante Instituto.

También manifestó en el marco del Juego de las Estrellas realizado en Lanús que “la prioridad la tiene Regatas”. Y, como no podía ser de otra manera, llegó la confirmación de su continuidad y el escolta encarará la recta final de su rica campaña deportiva con la camiseta número 13 del elenco del parque Mitre.