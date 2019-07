Advierten sobre el deterioro de las jubilaciones mínimas

Con un aumento interanual del 58 por ciento de la canasta básica y de la alimentaria, uno de los mayores impactos de pérdida del poder adquisitivo se observa en jubilados y pensionados nacionales que perciben la mínima. Estos están rozando la línea de pobreza y de indigencia, dependiendo de la estructura familiar.

“Todos los jubilados que cobran la mínima, de 11.528 pesos, están por debajo de la línea de indigencia, que es de 12.409 pesos para una familia tipo”, dijo a El Litoral el director de la carrera de Ciencias Económicas de la Uncaus e integrante del Grupo de Análisis Económico Social- NEA, Miguel Angel Aquino.

De acuerdo con lo señalado por el profesional, la evolución de las jubilaciones mínimas es fundamental tener en cuenta, porque aproximadamente un 80 por ciento de los jubilados y pensionados nacionales de la región perciben este monto. Pero a esto se suma que un jubilado requiere de una canasta mucho más costosa que la medida por el Indec, ya que se considera la necesidad de incorporar medicamentos y, en algunos casos, cuidados domiciliarios.

Actualmente, la canasta básica para una familia tipo, es decir, de dos adultos activos y dos niños, es de 31 mil pesos, según el organismo nacional. De acuerdo con ATE Indec, en el NEA, la canasta de consumo mínimo es de 40 mil pesos.

Aquino, además, explicó que si a una familia integrada por dos adultos, cinco niños, y se incluye a una pareja de abuelos, los gastos familiares ascienden a 65 mil pesos mensuales, aproximadamente, para no ser pobre, una cifra alejada para los ingresos familiares promedio en la región, especialmente, si los dos adultos perciben salarios mínimos y los adultos mayores, dos jubilaciones mínimas.

Si una familia está integrada por una madre, un hijo adolescente y una adulta mayor, para el Indec necesita 24.797,76 pesos mensuales para no ser pobre. Una persona adulta que vive sola, requiere de 10.080,39 pesos para alimentarse, vestirse, pagar servicios y curarse, según el organismo nacional.

Aquino, no obstante, explicó que este monto se mide de acuerdo a consumos y valores mínimos, los cuales cuestionó. Consideró que no necesariamente esto se replica en la realidad. “Con las tarifas altas, cada servicio, como la luz, puede llegar a demandar un 10 por ciento de los ingresos”, dijo.