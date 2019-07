Lanzaron cursos de carnaval online

La plataforma digital “Carnaval al mundo”, iniciativa que tiene el objetivo de ofrecer capacitaciones online, con alcance global, a todos los interesados en la temática, fue presentada recientemente en un acto que se llevó a cabo en el salón Pocho Roch del palacio municipal.

Participaron el intendente Eduardo Tassano, el presidente del Instituto de Cultura de la Provincia, Gabriel Romero, además del secretario municipal de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco, y referentes del ámbito privado.

De esta manera, el Intendente encabezó el lanzamiento de la propuesta que busca fortalecer los carnavales a través de la capacitación y profesionalización de las personas que llevan a cabo su realización. Los cursos se dictarán de forma online a través del sitio sabermas.com.ar.

En ese sentido, la Municipalidad se comprometió a llevar adelante acciones de cooperación, complementación e intercambio académico que se desarrollarán con base en el plan de trabajo académico.

“Hemos tratado de abordar muchos aspectos del carnaval, tratar de salir de ese ‘día del recuento’, de ganar o perder, y verlo desde otras posibilidades, desde otras perspectivas, y me consta los esfuerzos del Gobierno provincial y nuestro trabajo de unirnos y tratar de que ese espectáculo sea lo que ha sido siempre, sumado a las mejoras organizacionales”, enfatizó Tassano.

“Nosotros, desde un principio, con el gobernador (Gustavo Valdés) y con Gabriel (Romero) dijimos que tenemos que seguir sumando a esta gran fiesta que es el carnaval. Tratamos de dotar de mejores escenarios, de ser creíbles, de cumplir las promesas, porque estábamos convencidos de que el carnaval es parte del orgullo correntino”, sostuvo el Intendente en su alocución.

“Nosotros acompañamos la iniciativa, entendemos que esta idea de las industrias culturales es una posibilidad que tiene que ver con el trabajo, con el desarrollo económico y el carnaval, el chamamé, como también la Feria del Libro que vivimos hace pocos días, visibilizan esta posibilidad de pensar que la cultura se relaciona con el desarrollo económico y genera trabajo”, resaltó por su parte el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero.

“Con mucha creatividad, es una muy buena posibilidad de trabajar en la formación, en la capacitación de instalar al carnaval de Corrientes en un nivel internacional, y el Intendente está convencido de esto y el Gobernador también”, ponderó Romero. “Tanto la Provincia como el Municipio estamos convencidos de esto, de esta alternativa de seguir proyectando el carnaval hacia otros lugares”, finalizó.

“Carnaval al mundo tiene que ver con ser exportadores de nuestro carnaval, con esto que tantas veces hablamos de tomar al carnaval más allá de las noches de fiesta, de las diez noches de corsódromo en el oficial y en las seis noches de los carnavales barriales; hablar de los grandes artistas que tenemos en la ciudad, hablar de que Corrientes es la capital nacional del carnaval, no solo de la fiesta, sino del conocimiento sobre carnaval; que cuando digan ‘¿dónde saben de carnaval?’, apunten a Corrientes; mostrar que el carnaval tiene una faceta todo el año, no solamente las noches de corsos, y tiene que ver con ese trabajo de diseño, de armado, de estructuras, de coreografías, de maquillajes y todo lo que hace que nuestro carnaval sea lo que es en esa gran puesta en escena de cada noche donde salen miles de comparseros”, expuso el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Lorenzo Brisco.