Actividad reducida al ascenso

El Torneo Apertura de fútbol de salón en la capital correntina verá reducida su actividad hoy a las categorías de ascenso dado que varios equipos del círculo superior tomarán parte de la Copa de Plata en Chaco.

Por tal motivo, la Asociación Correntina de Fútbol de Salón diagramó en el estadio de Hércules la undécima fecha tanto de la Primera B como de la Primera C.

El puntero de la B, Libertad (18 puntos), tendrá como rival a Gafa (6). Mientras que los líderes de la C, Milenium (15) y Juan de Vera (15), estarán frente a frente.

El programa de partidos para hoy es el siguiente:

8.45 (Primera C) Barrio San Martín vs. Olimpo, 10.00 (Primera C) Centauro vs. Deportivo Armenia, 11.00 (Primera C) Juan de Vera vs. Milenium, 12.00 (Primera C) Lunes Culturales vs. El Decano, 13.00 (Primera C) Imperio FS vs. Aplanadora, 14.00 (Primera C) El Santos vs. Deportivo Sur, 15.00 (Primera C) Sportivo Corrientes vs. Acero Puro, 16.00 (Primera B) Libertad vs. Gafa, 17.00 (Primera B) Don Ocho vs. 17 de Agosto, 18.00 (Primera B) San Gerónimo vs. Juniors, 19.00 (Primera B) San Benito vs. Aberturas, 20.00 (Primera B) Islas Malvinas vs. Sporting Cristal, 21.00 (Primera B) San Pantaleón vs. Deportivo Dengue y 22.00 (Primera B) San Jorge vs. Santa Teresita.

Copa de Plata

La Copa de Plata Zona Norte 2019 se pondrá en marcha hoy y se extenderá hasta el domingo 4 de agosto bajo la organización del Futsal Metropolitano de Chaco.

Los 32 equipos participantes fueron divididos en 8 grupos donde jugarán todos contra todos a una rueda. Las sedes del evento serán el Polideportivo Jaime Zapata de Resistencia y el Club Fontana. En tanto que el miércoles 31 también se utilizará el estadio del Club Hércules de Corrientes.

Corrientes tendrá 10 representantes. De la Capital estarán Nacional, Marmolería, Olimpia, Fénix y Pinta Futsal. Mientras que desde el interior provincial llegarán Bajo Hondo, El Rojo, La Unión, Los Pibes y Sal y Pimienta.