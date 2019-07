Clara derrota de Los Pumas en su presentación en Australia

El seleccionado argentino, en una deslucida actuación, perdió ayer ante Australia por 16 a 10 (primer tiempo 10 a 3) en el partido que completó la segunda fecha del Rugby Championship y se desarrolló en el Suncorp Stadium de la ciudad de Brisbane, con arbitraje del neozelandés Ben O’Keeffe.

A primer término, Nueva Zelanda y Sudáfrica igualaron en 16 puntos en un partido jugado en Wellington. Por lo tanto, el puntero del torneo es el equipo sudafricano con 7 puntos, seguido por Nueva Zelanda con 6, Australia con 4 y Argentina con 2.

Los tantos de Australia fueron conseguidos con un try de Reece Hodge, una conversión y tres penales de Christian Liali'ifano, mientras que Argentina sumó con un try con Facundo Isa, un penal de Nicolás Sánchez y una conversión de Joaquín Díaz Bonilla.

Los Pumas estuvieron lejos de repetir lo mucho y bueno que ofrecieron ante Nueva Zelanda, pese a la caída, el pasado sábado en Vélez. El equipo comandado por Mario Ledesma fue una maquina de cometer errores y si perdió por sólo seis puntos, se debe a que Australia tampoco lució bien y está lejos de su nivel.

El desarrollo del partido fue una irritante continuidad de errores por parte de los dos seleccionados (a los 30 minutos las pelotas perdidas sumaban 21), dio la impresión de que el balón estaba “enjabonado”, ya que ni Pumas ni Wallabies lograban completar tres pases seguidos.

Argentina mostró una desconocida cara, ausente de convicción, mal en el manejo del balón superado en el scrum y con un line -los australianos tienen jugadores muy altos- que fue desfavorable en varias ocasiones.

A ello se le agregó una línea defensiva, que no repitió lo plasmado ante All Blacks, con endeblez en el tackle y falencias en el punto de contacto, siendo superado en varios pasajes por el rival.

Fue un mal paso, una mala noche en Brisbane. El rostro de Ledesma, al observar el juego, daba la pauta de un claro disconformismo. Se viene un descanso de dos semanas antes de jugar ante Sudáfrica en Salta en la tercera y última fecha de este breve Championship en el año del Mundial de Japón.

Los Pumas deberán recuperar la memoria y volver a ser ese equipo, base de Jaguares, que dio lugar a la esperanza de que en la próxima Copa del Mundo, que comenzará en septiembre venidero, se vivan grandes alegrías.