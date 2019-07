Newell’s le ganó al debutante Central Córdoba

Newell's Old Boys venció por 2 a 0 al ascendido Central Córdoba de Santiago del Estero, en un buen partido en el Coloso Bielsa del Parque de la Independencia de Rosario y respira en su lucha por permanecer en la categoría.

Los goles fueron convertidos por los delanteros Alexis Rodríguez y el ingresado Lucas Albertengo, en el final de cada etapa.

En el primer tiempo Newell’s dispuso de tres llegadas claras antes del gol: un derechazo de Formica que el “Ruso” Rodríguez salvó al córner a los 9 minutos, un tiro libre del propio Formica que sacó el arquero y que a Fydriszewski le rebotó y se fue desviada, a los 10, y la mejor: una asistencia de Formica a “Maxi” Rodríguez por la derecha, quien la paró de pecho y le pegó una volea como en el recordado gol a México, pero de derecha, y la pelota cayó en el techo de la red.

Newell's dispuso de la pelota en el comienzo, pero a partir del cuarto de hora Central Córdoba se paró mejor y comenzó a recuperar en el medio y a tocar con sus volantes, y así también llegó con algunos remates desde afuera del área.

El partido fue muy intenso en el mediocampo, con algunas jugadas para la polémica en parte por el arbitraje localista de Facundo Tello, que aplicó un criterio dispar en la sanción de las faltas, como la plancha de Alexis Rodríguez a Cristian Díaz, a los 37, en la que ni siquiera marcó la infracción.

Hasta que a los 44, llegó un córner pasado de Formica desde la izquierda, el volante Julián Fernández -llamativamente solo- la bajó al medio y Alexis Rodríguez le pegó una volea de derecha que entró cerca del poste izquierdo para abrir el marcador. El complemento mostró la mejor versión de Newell’s con la pelota, que tuvo mayor tiempo el balón, pero que no llegó como en el primer tiempo.

En contraposición, Central Córdoba sumó al delantero Jonathan Herrera por el volante Juan Galeano y tuvo menos tiempo el balón, pero casi lo empata a los dos minutos cuando el “Trencito” Valencia desbordó por la derecha y metió un centro que cruzó el área chica, pero que el ingresado Herrera no alcanzó a empujar, solo debajo del arco. La visita volvió a llegar a los 30, con un buen desborde de Melivillo por la izquierda, quien metió el centro y Bíttolo salvó al córner, cuando Herrera llegaba por el medio.

Y Newell's liquidó el pleito a los 40, merced a otro “regalo” defensivo visitante: “Maxi” Rodríguez abrió un tiro libre al ingresado Gabrielli, por la derecha, quien metió el centro al área y el también suplente Lucas Albertengo la recibió solo y la empujó al gol, de derecha.

Ganaron Talleres y

Estudiantes

Ayer en cumplimiento de la primera fecha de la Superliga también triunfaron Talleres de Córdoba y Estudiantes de La Plata.

El elenco cordobés derrotó como local a Vélez Sarsfield por 1 a 0 con gol del atacante Jonathan Menéndez a los 25 minutos del segundo tiempo.

Por su lado, el Pincha le ganó a Aldosivi de Mar del Plata en el estadio Unico platense con un gol del defensor Jonathan Schunke a los 43 minutos del primer tiempo.