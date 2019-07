Gómez Centurión presentó una iniciativa para facilitar la inclusión laboral de los jóvenes

"La prioridad tiene que ser, no el costo de la política ni el costo administrativo, sino la posibilidad de ser sumamente austeros en la administración del costo fiscal, bajar impuestos, con la baja de impuestos activar la economía, premiar la contratación de personas y promover el empleo", amplió Gómez Centurión a Telam.

El precandidato, que el 11 de agosto afrontará las PASO junto a Cynthia Hotton como compañera de fórmula, es mayor del Ejército (retirado) y, como veterano de Malvinas, encabezó hoy junto a ex combatientes un homenaje a los caídos en el conflicto bélico de 1982, con una ofrenda floral en el memorial de la costanera correntina.

"Esto no es un acto de campaña y Malvinas no es el pasado", sostuvo el dirigente durante el homenaje.

"Somos un movimiento federal, nos movemos en micro y en auto, viajamos por las noches y trabajamos de día", agregó Gómez Centurión a Télam, y anunció sus próximas visitas a "Chaco, a Salta por El Impenetrable, de ahí a Tucumán, el sábado La Plata, domingo Mar del Plata, lunes Entre Ríos y el martes, Santa Fe".

El repasar su plataforma en materia económica sostuvo que "de ocho millones de personas que cobran planes sociales hoy, nunca al Gobierno se le ocurrió incluir a un millón y medio de chicos que tienen entre 18 y 23 años que ni estudian ni trabajan".

"Si le dice al empleador que durante tres años no pagará cargas sociales, los van a contratar y esa persona pasa de cobrar un plan a tener un salario, a aprender, a incluirse en un equipo de trabajo y a insertarse en la sociedad, estar adentro del mercado y desarrollarse", planteó.

A diferencia de lo que podía pensarse, dada su formación militar, Gómez Centurión criticó el Servicio Cívico Voluntario lanzado por el Ministerio de Seguridad, al considerarlo "un cachivache de las propuestas de campaña".

En cuanto al eje de su campaña, esto es "la protección de las dos vidas", explicó: "Primero hay que atender a que la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) no existe porque no hay interrupción, es asesinato, entran dos sale uno, una vez que uno desactiva no activa más y segundo no es legal, sus protocolos no son legales, están en contra de la Constitución", subrayó.