Boca Unidos sale al mercado a buscar un arquero titular

A tan solo dieciocho días del partido ante Racing por los 32avos de final de la Copa Argentina, Boca Unidos se quedó sin arquero titular. Ayer por la tarde se confirmó que rescindió su contrato con el club Alejandro Medina, quien continuará su carrera en la Primera B Nacional jugando para Quilmes.

La noticia, que preocupa, no sorprendió. Medina ya había sido tentado por otros clubes, incluso se mencionó que estaba muy cerca de Olimpo de Bahía Blanca, lo que finalmente no se concretó. Cuando corrió esa versión, el arquero expresó que solo podría irse de Corrientes en caso de recibir una propuesta de un club de una categoría superior, algo que finalmente ocurrió.

Lo cierto es que el club de la ribera debe salir, contrarreloj al mercado, a buscar un arquero de experiencia para cubrir el lugar dejado vacante por Medina, no solo para que cuide los tres palos en el partido ante Racing, sino también para afrontar el torneo Federal A de la temporada 2019/20 donde el objetivo primordial es conseguir el ascenso a la B Nacional.

En los trabajos de pretemporada que se iniciaron el lunes bajo la conducción del nuevo cuerpo técnico encabezado por Daniel Teglia, vienen practicando como arqueros Cristian Martínez, Federico Quijano y Joaquín de Los Reyes.

Martínez jugó para Cambá Cuá el pasado torneo Regional Federal Amateur, mostrándose como un arquero sólido, de buen futuro; en tanto que Quijano y de los Reyes alternaron durante la temporada en los torneos de juveniles de AFA y la Liga Correntina.

Cambio de mando

Por otra parte, en la reunión de Comisión Directiva realizada en la noche del lunes, asumió formalmente como presidente del Club Atlético Boca Unidos Marcelo Insaurralde Benítez, quien reemplaza en el cargo a Alfredo Schweizer.

Previamente, se realizó la asamblea donde se aprobó la memoria y balance del último ejercicio.

Insaurralde Benítez, quien venía desempeñándose como secretario, fue electo el 1 de mayo en la asamblea de renovación de autoridades, imponiéndose sobre Iván Gold, la otra lista presentada, que produjo un quiebre en la comisión directiva.

En tanto que Schweizer pasará a ocupar el cargo de tesorero de la nueva comisión directiva y encabezará la subcomisión de fútbol profesional.