En el primer semestre del año hubo más de 130 femicidios en el país y en Corrientes 6

En el primer semestre del año, desde la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) adelantaron a este diario que hubo 132 víctimas de femicidios en el país, en Corrientes hubo 6. Hoy difundirán en un informe detalles sobre estas muertes machistas.

Este número indica que en Argentina hubo un femicidio cada 33 horas y Chubut sería la provincia con la tasa más alta de muertes machistas en el país, con 1,97. Esta provincia tendría menos que Chaco, Formosa y Misiones, pero no estaría tan alejada en cuanto a cantidad de mujeres que perdieron la vida en manos de, la mayoría de las veces, sus ex parejas.

A este número, cabe destacar que hay otras muertes que están en “proceso de investigación” lo que aumentaría más el número. Las modalidades se repiten así como el lugar donde se comete el crimen.

En Corrientes, en el primer semestre de 2019 hubo 6 femicidios, mientras que en todo el año 2018, según la Oficina de Registros y Estadísticas del Poder Judicial de Corrientes, se relevaron 9 causas. Al respecto, la Oficina aclaró que no se contabiliza para el período señalado el caso de Karina Macedo, ocurrido en Curuzú Cuatiá, porque la mujer desapareció el 24 de diciembre de 2017. La cifra de 9 femicidios representó un incremento respecto de los años anteriores: 7 en el 2017; 4 en el 2016 y 7 en el 2015.

Este año las víctimas se caracterizan por pertenecer al rango etario denominado “mujer joven”, cuando en años anteriores la mayoría eran menores de 21 y mayores de 45 años. La modalidad de los femicidas es similar, utilizan armas blancas o de fuego y deciden quitarse la vida luego del crimen.

Los hechos suceden en el hogar de la víctima, el espacio que debería ser el más seguro para cualquier persona. Ante estos casos, organizaciones de género de la provincia pidieron la declaración de la emergencia en violencia de género. Esta es una exigencia para que el Estado destine mayor presupuesto a políticas que protejan a la mujer.