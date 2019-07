Con recursos del BID, modernizarán los edificios de Centros de Desarrollo Infantil

Modernizar los edificios de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), y que de esa forma sean funcionales para los niños, es el objetivo de las obras que se ejecutarán en Mercedes, Curuzú Cuatiá y Paso de los Libres. Las construcciones serán solventadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y supervisadas por la Provincia. En este contexto, el último miércoles y ayer, funcionarios realizaron un relevamiento en las tres instituciones.

El director de Derechos de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, Manuel Santamaría, al ser consultado por El Litoral, precisó que en la primera jornada visitaron el CDI Niño Rhupa I de Mercedes y el Mitaí Porá de Curuzú Cuatiá. En ambos casos, acompañó a los arquitectos contratados por el BID, como también a una representante de la Subsecretaría de Primera Infancia de la Secretaría Nacional de Niñez y Familia (Senaf).

“Ellos constataron el estado de cada una de las edificaciones, tomaron notas y fotografías. En base a eso, elaborarán un proyecto ejecutivo de las obras que son necesarias”, explicó el funcionario provincial. Al mismo tiempo, destacó que precisamente con las obras se busca modernizar las instalaciones, adecuándolas a las nuevas normas arquitectónicas y haciendo especial hincapié en que el edificio sea funcional a los niños”,

Señaló en este punto que, por ejemplo, en las ventanas ya no se utilizan vidrios, sino otro tipo de materiales para que -en caso de que se rompan- no dañen a los chicos.

Idéntica actividad, Santamaría junto con los representantes de los demás organismos, realizó ayer en el CDI “Blanca Nieves” de Paso de los Libres.

“Los tres centros están incorporados al Plan Nacional de Primera Infancia y, a través de este, el BID solventará las obras. Por eso, son ellos quienes harán los proyectos ejecutivos, convocarán a licitación y ejecutarán los trabajos. Mientras que la Provincia será la encargada de supervisar que las labores se realicen adecuadamente”, aclaró Santamaría.

Con respecto a cuándo comenzarían a desarrollarse las obras, indicó que si bien no hay una fecha definida, porque previamente se debe completar una serie de pasos, estimó que sería antes de que concluya el presente año.

Luego, contó que en Libres también se reunieron con el intendente Martín Ascúa. El motivo de ese cónclave fue para informarle que los dos CDI que dependen de la Comuna fueron incorporados al Plan Nacional, por lo que ellos recibirán mobiliario, equipamiento y la asistencia de profesionales para el desarrollo de las prestaciones que brindan”.