Tras 12 años confirmaron el juicio por la valija de Antonini

La Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al ex jefe de la Afip Ricardo Echegaray en la causa por el intento de ingreso al país de USD 800 mil por parte del venezolano Guido Antonini Wilson, el 4 de agosto de 2007.

El Tribunal de Apelaciones ratificó los procesamientos que había dictado en el caso el juez en lo penal económico Pablo Yaradola, informaron fuentes judiciales.

De esta manera, quedaron confirmados los procesamientos a De Vido, Echegaray y al ex director del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti por presunta “tentativa de contrabando de importación de divisas agravado”.

Todos quedaron embargados por $50 millones.

Además, se confirmaron los procesamientos al ex titular de Enarsa, Ezequiel Espinosa y los empleados de la Aduana Rosa García, Guillermo Lucángeli, María Gallini y Jorge Lamastra.