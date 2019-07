Ola de frío: asistencias municipales, campañas solidarias y trabajos en paisajes blanquecinos

Estiman que esta noche las temperaturas no serían tan bajas como las jornadas anteriores. No obstante, son varios los Municipios que continúan con planes especiales de asistencia para quienes están en situación de calle o -por distintas circunstancias- vulnerables. En paralelo hay cruzadas solidarias y un par de intendentes destacaron el trabajo que los municipales, pese a las condiciones adversas, realizaron ayer en los distintos espacios públicos.

“El Centro de Evacuados ahora está oficiando de albergue para atender a quienes no tienen dónde dormir en estas noches tan frías”, afirmó el director de Defensa Civil de Paso de los Libres Alcides Acuña al ser consultado por El Litoral. Tras lo cual comentó que “una señora con sus dos hijos sólo estuvo una jornada ahí porque justo -por cuestiones personales- no podía permanecer en el sitio en el que vivía. Pero ahora ya está ubicada en la casa de una familia del barrio Catamarca y desde el Municipio se le facilitó frazadas y otros elementos”.

Seguidamente, indicó que sólo un hombre se está albergando hace tres días en el edificio acondicionado por la Comuna. “Es una persona adulta con algunos problemas de salud que suele andar por la calle Di Tomaso”, acotó Acuña, quien agregó: “Ahora estamos tratando de ubicar a su familia, para poder brindarle una solución de fondo”.

Más allá de estos casos, “todos los días al atardecer, integrantes de la Dirección de la Juventud recorren distintas áreas de la ciudad. Entonces si encuentran a alguien que está por dormir en la calle, lo traen al albergue”, destacó el funcionario comunal libreño.

Recorrida

Al igual que en Libres, en Curuzú Cuatiá también se realiza ese tipo de recorridas. Precisamente, esto permitió que el último jueves hallaran a una persona que deambulaba por la vía pública, pero como tenía familia “intercedimos para resolver la situación y finalmente puedo regresar con ellos”, contó la directora de Niñez, Adolescencia y Familia del Municipio, Valeria Oria. En este contexto, continuó: “Ahora sólo tres personas están alojadas en los refugios que habilitó la Comuna y forma parte de las medidas que, desde el inicio de la gestión del intendente Irigoyen (José) se puso en marcha”.

Luego, señaló que también “intervenimos en el caso de una chica que tenía una discapacidad y dormía en la calle. Considerando su grado de vulnerabilidad, acudimos a la Justicia. Primero fue internada en el hospital, donde le realizaron una serie de estudios y posteriormente se fue a vivir con una de sus hermanas”.

Asimismo, en paralelo a la atención a este tipo de asistencias particulares, Oria manifestó que de manera permanente brindan apoyo a las familias que necesitan frazadas, abrigos o alimentos.

Asistencia

La secretaria de Salud y Acción Social de Mercedes, Adriana Vidal Domínguez, dijo que hasta ayer no tenían a nadie en el albergue pero “está todo listo para asistir en caso de ser necesario”.

“El personal de la Guardia Urbana Municipal realiza constantes recorridas por la ciudad y si encuentra a alguien en situación de calle, en forma inmediata nos avisa y se activa la asistencia”, aseveró la funcionaria mercedeña. En este punto, explicó que “por lo general no hay personas que no tengan dónde vivir. Los casos que detectamos en situación de calle, responden por lo general a que se fueron de su casa por algún problema familiar. Entonces, tratamos de interceder para resolver la situación. Y de ser necesario, se los asiste con alimentos o abrigos”.

Abrigos

Alumnos de la Escuela Técnica de “Hijas de María” y la Normal “Tambor de Tacuarí” de Concepción realizaron una campaña solidaria en la plazoleta Manuel Miguel Ramírez. Esta cruzada que se realizó días atrás, según precisó Info Concepción, consistió en recepcionar ropas de abrigo para ser entregadas a familias vulnerables.

Mientras que en Santo Tomé, Santiago Saucedo junto con sus amigos Pablo y Germán iniciaron una campaña para reunir ropa de abrigo, alimentos no perecederos y frazadas. “Hicimos una convocatoria a través de las redes sociales invitando a la gente a colaborar. Inclusive vamos a buscar al domicilio de la persona que quiere aportar para muchas familias que están necesitando apoyo”, dijo Saucedo al ser consultado por El Litoral. A su vez, añadió que en los próximos días continuarán apelando a la solidaridad de los santotomeños. Y el martes venidero distribuirán las donaciones en los hogares del barrio Puerto Torres. “Es un lugar cercano a la costa del río y donde observamos que hay muchas personas que necesitan abrigos y alimentos”, consideró.



Laburantes

“Fijate la helada que cayó y ellas vienen desde Villa Córdoba a trabajar con toda la buena onda. Desayunaron con facturas que les llevó Juan Carlos Oviedo”, publicó ayer el intendente de Santa Lucía, José Sananez. Texto que difundió a través de Facebook con imágenes de empleados comunales realizando distintas tareas en espacios públicos cuyos paisajes eran blanquecinos.

También el jefe comunal de El Sombrero, Raúl González difundió la tarea que el personal del Municipio realizó pese a las condiciones adversas provocadas por las bajas temperaturas.