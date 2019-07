“A través de su voto, el militante peronista castigará las actitudes mezquinas de la dirigencia”

Los precandidatos a diputados nacionales por el “Peronismo Ortodoxo” del Frente de Todos, Jorge Baez y Susana Araujo, minimizaron la polémica por la prohibición de adherir a la boleta presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Pero reconocieron que no fue la mejor estrategia de cara a las elecciones. “Nosotros estamos trabajando para ganar las primarias, no importa que no llevemos la boleta de Alberto y Cristina, pero lo que está en juego es más importante. Parece que nos cuesta entender eso. El macrismo lo entendió perfectamente y le permitió a las tres listas llevar la boleta de Macri”, dijo Baez.

“Las reglas estaban claras desde un principio, por eso no me parece correcto lo que intentan hacer ahora las demás listas. Además esto pasa desde 2011, no es nuevo y los que ahora reclaman, antes no lo hicieron”, agregó.

“Nosotros trabajamos a pulmón, el militante no es tonto, se da cuenta de lo que pasa. Sabe interpretar cómo algunos buscan beneficiar a otros y perjudicar a los demás, eso no es peronismo. Por eso creo que el votante peronista castigará en las urnas esas actitudes”, explicó.

La lista de Baez confía en lograr una o dos candidaturas por el sistema D’Hont. “Tenemos representación en Santa Lucía, Esquina y otras localidades del interior. Seremos la sorpresa en estas primarias”, aseguró Susana Araujo.

“En el peronismo la cosa va a tener cambiar después de las primarias, la polarización está clara. Pero no hay un claro ganador y cualquier cosa puede pasar”, agregó.

La lista mandó a imprimir las boletas y en breve saldrán a la calle a distribuirla para lograr el mayor acompañamiento posible.