Desde Industria señalan cambios de la matriz productiva de la mano de la madera

Con más de 500 mil hectáreas cultivadas, Corrientes se constituye como una de las principales productoras en el sector forestal. El ministro de Industria de Corrientes, Raúl Schiavi, destacó la prórroga de la Ley 25.080 como factor interviniente en la modificación en la matriz productiva de la provincia.

La semana pasada el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés y sus ministros de Producción y de Industria, Jorge Vara y Raúl Schiavi, respectivamente, participaron de la octava reunión de la mesa foresto- industrial en Casa Rosada. El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Allí se abordaron temas vinculados con logística, infraestructura, producción, viviendas, seguridad jurídica, entre otros puntos.

La mesa foresto-industrial “es uno de los paradigmas a seguir, donde el sector privado y el sector público integran todas las temáticas, se hace un paneo de los objetivos que se habían planteado en la mesa anterior; los que se cumplieron, se cierran y se abren nuevos objetivos, y los que no se cumplieron se analizan para abocarse a cumplirlos, para poder lograr un mayor proceso de integración a la cadena de valor foresto-industrial”, dijo Schiavi a Mega 24.

“Son muchos los pasos que se han logrado”, expresó respecto de los avances. “A mí me tocó estar desde que el gobernador Valdés asumió y lo acompañé a cada una de estas Mesas. Tuvimos asistencia perfecta”, añadió el funcionario.

“Hubo muchos avances, yo recuerdo cuando arrancamos con la gestión los temas a tratar tenían que ver con la renovación de la Ley N° 25.080, la ley que promovió la implantación de bosques no nativos y, en ese momento, parecía como que estaba cumplido el proceso y había un reclamo del sector privado de seguir trabajando en ese aspecto”, recordó.

“Se entendía que podía ser una buena herramienta de promoción, pero de todas maneras tenía un problema que tenía que ver con el financiamiento de los subsidios forestales para las distintas etapas”, sostuvo el ministro. “A lo largo de las mesas, al ir incorporando actores del sector público y privado se encontró que una manera inteligente de financiar tenía que venir del mismo sector privado y se pudo sancionar la nueva ley con fondos genuinos”, dijo a Domingos de Mega. El ministro se refirió al llamado seguro verde, cuyo financiamiento parte del sector privado.

“El principal motor que ha tenido para la gran evolución del sector forestal en el país y puntualmente en la provincia fue la Ley 25.080, que produjo incentivos para cambiar la matriz productiva y para Corrientes es casi el fruto de las 500.017 hectáreas”, destacó el funcionario. “Por lo que la Ley N° 25.080 ha sido el principal motor para convertirnos hoy en la primera provincia forestal del país”, aseguró el ministro.

La madera forma parte de uno de los productos correntinos de exportación. Para este año, se proyecta que más de 20 establecimientos contarían con la capacidad para exportar.

Semanas atrás se conoció que una Pyme correntina ya remite su producción al mercado de Tailandia. En tanto, la madera también formó parte de las prioridades del Gobierno Provincial al momento de intentar abrir mercados en China.